"Le Comte de Monte-Cristo" lance une opération caritative au bénéfice de Bibliothèques sans frontières

Pour chaque place de cinéma achetée pour Le Comte de Monte-Cristo durant la journée du mercredi 28 août, un euro sera reversé à l'ONG Bibliothèques sans frontières, qui œuvre pour l'accès à la culture, ont annoncé le distributeur, le producteur et les réalisateurs du film dans un communiqué publié lundi 26 août.

L'adaptation de l'œuvre d'Alexandre Dumas, réalisée par Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière avec Pierre Niney dans le rôle principal, cumule près de sept millions d'entrées depuis sa sortie au cinéma le 28 juin dernier. "L'accueil du public pour le film est une immense joie, mais celui-ci nous oblige", a commenté le producteur Dimitri Rassam.

La date choisie pour cette opération, le 28 août, correspond au 180e anniversaire de la première publication du roman sous la forme d'un feuilleton dans un journal, en 1844. "Il était tout à fait naturel pour nous de trouver un moyen d'honorer la mémoire d'Alexandre Dumas. Et quelle meilleure opportunité pour ce faire que de soutenir la formidable démarche de Bibliothèques sans frontières ?", ajoute le producteur.

En France et dans plus de 30 pays, l'association crée des espaces culturels et éducatifs innovants à destination des personnes touchées par les crises et la précarité. "Ce généreux soutien de l'équipe du film y contribuera, nous en sommes très honorés", a réagi Jérémy Lachal, directeur général de Bibliothèques sans frontières, dans le communiqué.