Le compositeur Michel Legrand est mort à l'âge de 86 ans

Son œuvre restera pour toujours associée au cinéma. Il avait notamment composé la musique de plusieurs films de Jacques Demy dont "Les Demoiselles de Rochefort".

Il était un des plus grands compositeurs français, et l'auteur de certaines des musiques les plus marquantes de l'histoire du cinéma. Michel Legrand est mort dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 janvier à Paris, à l'âge de 86 ans, a annoncé samedi son attaché de presse.

Collaborateur de Jacques Demy, pour qui il avait signé les chansons des Parapluies de Cherbourg, des Demoiselles de Rochefort et de Peau d'Ane, il a aussi travaillé pour de nombreux cinéastes de la Nouvelle Vague comme Jean-Luc Godard et Agnès Varda, avant de faire carrière à Hollywood, composant notamment la musique d'un James Bond, Jamais plus jamais. Il a remporté trois Oscars et cinq Grammy Awards.

Sa carrière ne se limitait pas pour autant au cinéma. Chanteur et pianiste, il a accompagné aussi bien Ray Charles et Frank Sinatra que Charles Trenet et Édith Piaf.