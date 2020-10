Le choix de l'actrice israélienne Gal Gadot pour incarner Cléopâtre à l'écran fait polémique

L'annonce du choix de l'actrice israélienne Gal Gadot pour incarner Cléopâtre à l'écran a enflammé les réseaux sociaux, où Hollywood est une fois encore accusé de "blanchiment" sur fond de débat historique quant à l'appartenance ethnique de la reine d'Egypte.

Gal Gadot, connue du grand public pour Wonder Woman, va reprendre le rôle mythique tenu par Elizabeth Taylor en 1963, dans le prochain "biopic" des studios Paramount. Le film reprendra l'histoire de Cléopâtre "vue pour la première fois à travers les yeux d'une femme, des deux côtés de la caméra", s'est réjouie l'actrice israélienne sur Twitter. Le projet inclut en effet Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman, et la scénariste Laeta Kalogridis (Shutter Island).

As you might have heard I teamed up with @PattyJenks and @LKalogridis to bring the story of Cleopatra, Queen of Egypt, to the big screen in a way she’s never been seen before. To tell her story for the first time through women's eyes, both behind and in front of the camera. pic.twitter.com/k5eyTIfzjB