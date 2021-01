L’acteur et scénariste Jean-Pierre Bacri est mort d'un cancer à l’âge de 69 ans

L'acteur, auteur et scénariste Jean-Pierre Bacri est mort lundi 18 janvier d'un cancer, annonce son agente Anne Alvares-Correa à l'AFP. Il était âgé de 69 ans. L'homme, plusieurs fois primé, figure du théâtre et du cinéma français, occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d'anti-héros râleurs et désabusés mais profondément humains. Il avait joué dans de nombreux films dont Cuisine et dépendances, Le Goût des autres ou plus récemment Le Sens de la fête. Il avait également écrit plusieurs pièces de théâtre et des films avec Agnès Jaoui.