La soirée des Oscars d'honneur repoussée à cause du variant Omicron

La soirée de remise des Oscars d'honneur, cérémonie organisée tous les ans à Los Angeles, va devoir être reportée en raison de la menace du nouveau variant Omicron qui plane sur la Californie, ont annoncé mercredi 22 décembre les organisateurs.



Les acteurs Samuel L. Jackson, Danny Glover et la Norvégienne Liv Ullmann, ainsi que l'artiste Elaine May, devaient recevoir le mois prochain les prestigieuses statuettes dorées récompensant l'ensemble de leur carrière durant les Governors Awards, événement qui attire tous les grands noms d'Hollywood.

"Nous avons pris la difficile décision de modifier nos plans pour la réception des Governors Awards le 15 janvier", a annoncé dans un communiqué l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui décerne les Oscars.

Plusieurs événements annulés ou reportés

"Etant donné les incertitudes autour des variants et l'impact qu'ils pourraient avoir sur notre communauté, nous pensons que c'est la meilleure décision et la plus sûre pour les lauréats et nos invités", explique l'Académie, qui n'a pas fixé de nouvelle date à ce stade. L'an dernier, la cérémonie avait été purement et simplement annulée en raison de la pandémie de Covid-19, mais la soirée des Oscars elle-même avait pu avoir lieu comme prévu en avril.

Dans la foulée de l'Académie des Oscars, l'association des critiques de cinéma américains a annoncé le report de la cérémonie des Critics Choice Awards, prix qui devaient être remis début janvier. "Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour trouver une nouvelle date (...) qui permette d'accueillir tout le monde à notre gala annuel en sécurité", a déclaré l'association. L'édition 2022 des Oscars n'est pour l'instant pas remise en cause et est toujours prévue le 27 mars.

Les premiers événements de la saison des prix cinématographiques avaient débuté cette année en chair et en os, avec projections, galas et tapis rouges. Mais plusieurs ont été annulés ou reportés ces derniers jours en raison de la hausse des contaminations, comme le tapis rouge de la nouvelle série Star Wars, Le Livre de Bobba Fett ou le gala du Festival international du film de Palm Springs. La liste risque de continuer à s'allonger dans les semaines à venir.

Omicron majoritaire en Californie

La Californie affichait mercredi le taux de positivité au Covid-19 le plus bas des Etats-Unis, 3,3%, et continue "à être en tête dans le pays en matière de doses de vaccins administrées", a déclaré le gouverneur Gavin Newsom.

Mais l'Etat a "enregistré une augmentation significative du nombre de cas de Covid" au cours des sept derniers jours, a-t-il prévenu, et les données récentes suggèrent que le variant Omicron est devenu majoritaire dans ces nouvelles contaminations.

La résurgence du coronavirus n'a toutefois pas empêché le succès du nouveau film Marvel, Spider-Man : No Way Home, qui a pulvérisé les records de recettes. Le film de super-héros a engrangé 260 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada pour son premier week-end d'exploitation. Depuis le début de la pandémie, aucun film n'avait réussi à atteindre la barre symbolique des 100 millions.