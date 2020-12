La comédienne Caroline Cellier est morte à l'âge de 75 ans

La comédienne Caroline Cellier, actrice de théâtre et second rôle populaire au cinéma, est décédée mardi 15 décembre à 75 ans.

L'actrice Caroline Cellier est morte à l'âge de 75 ans, a annoncé son fils Nicolas Poiret sur les réseaux sociaux. Elle est décédée mardi 15 décembre des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de son entourage.

Second rôle populaire, Caroline Cellier, aussi à l'aise dans le drame que la comédie, a été dirigée par les plus grands réalisateurs. Elle avait tourné dans une trentaine de films, 14 téléfilms et pièces télévisées et joué dans une vingtaine de pièces au théâtre. Elle avait reçu le prix Gérard-Philipe en 1965 et le prix Suzanne-Bianchetti en 1967 pour Croque-Monsieur et Du Vent dans les branches de sassafras. César de la meilleure actrice dans un second rôle pour L'Année des méduses en 1985, elle avait été nommée aux Molières pour Un tramway nommé désir en 1999.

Caroline Cellier, de son vrai nom Monique Cellier, était née le 7 août 1945 à Montpellier. Fille de garagiste, elle se passionne très jeune pour le théâtre et le cinéma et entre à 18 ans au cours Simon à Paris. Elle débute sur les planches la même année, en 1963 et dès l'année suivante, elle tourne dans les téléfilms La Mégère apprivoisée et Une fille dans la montagne avec Jacques Higelin.

De Claude Lelouch à Alain Chabat

En 1965, elle joue dans son premier film, La tête du client de Jacques Poitrenaud, avec Michel Serrault, Francis Blanche et Jean Poiret qui devient son compagnon. Ils ont un fils, Nicolas Poiret, scénariste et dramaturge, né en 1978, et se marient en 1989.

Caroline Cellier a tourné avec Claude Lelouch (La Vie, l'amour, la mort, Mariage, 1969), avec Claude Chabrol (Que la bête meure, 1969), Edouard Molinaro (Les Aveux les plus doux, 1972, L'Emmerdeur, 1973). En 1982 elle est l'épouse de Patrick Dewaere dans Mille milliards de dollars d'Henri Verneuil. Dans les années 1980 elle est accro au jeu dans Poker de Catherine Corsini, prostituée dans La Contre-allée d'Isabel Sebastian, escroc dans Vent de panique de Bernard Stora. En 1992, Jean Poiret la fait jouer dans Le Zèbre, adaptation du livre d'Alexandre Jardin. Puis elle joue dans des comédies comme Didier d'Alain Chabat, ou Le Plaisir (et ses petits tracas) de Nicolas Boukhrief.

Dans les années 2000, elle est toujours à l'écran avec des oeuvres diverses comme la comédie Jean-Philippe de Laurent Tuel (2006), le film choral Fragile(s) de Martin Valente (2007) ou le road movie féminin Thelma, Louise et Chantal (2010) de Benoît Pétré.