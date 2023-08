La cinéaste Éléonore Faucher, récompensée à Cannes pour son film "Brodeuses", est morte

La réalisatrice et scénariste - primé à Cannes et à Deauville - s'est éteinte dimanche. Elle était la réalisatrice de "Gamines" et de "Brodeuses", longs-métrages salués par la critique et le public. Elle avait 50 ans.

Éléonore Faucher présente son film "Brodeuses" en 2004. Elle s'est éteinte le 27 août 2023. (GRANDROQUES REMY/SIPA / SIPA)

Éléonore Faucher est morte dimanche 27 août à l'âge de 50 ans. "À vous qui l’avez connue, avez travaillé avec elle, j’ai l’immense tristesse de vous annoncer la disparition d'Éléonore Faucher", a annoncé le réalisateur Jean-Christophe Delpias, père de ses deux enfants, sur les réseaux sociaux. "Éléonore était une femme exceptionnelle, une combattante, une artiste sensible", a-t-il poursuivi. Elle s'était illustrée en 2004 lors de son premier long-métrage, Brodeuses, en obtenant le grand prix de la semaine de la critique et le prix SACD au festival de Cannes, mais aussi le prix du meilleur scénario français au festival de Deauville. Originaire de Nantes, elle naît le 10 janvier 1973. Après des études de cinéma à l'école nationale supérieure Louis-Lumière, elle démarre sa carrière en tant qu'assistante caméra, mais très vite se met à l'écriture de scénarios. En 2003, elle réalise son premier long métrage et obtient une large reconnaissance critique. Elle poursuit en 2009 avec un deuxième long-métrage, Gamines, adapté de l'autobiographie de l'actrice Sylvie Testud, qui joue son propre rôle. Elle réalise ensuite des téléfilms dont La Maladroite, sur la maltraitance des enfants et inspiré de l'affaire Marina Sabatier (une jeune fille morte en 2009 suite aux maltraitances de ses parents). Jean-Christophe Delpias souligne que face à la maladie, la cinéaste "a mené son dernier combat avec un courage exemplaire." et poursuit : "Elle reste l'extraordinaire Maman de nos deux enfants au travers desquels elle va continuer à vivre".