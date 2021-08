L'actrice Pat Hitchcock, fille unique d'Alfred Hitchcock, est morte

Fille unique du réalisateur anglo-américain Alfred Hitchcock et de la scénariste Alma Reville, Patricia Hitchcock est décédée lundi 9 août à l’âge de 93 ans. L’annonce a été confirmée par sa fille, Katie O’Connell-Fiala, et a été relayée par TCM et Variety.

Actrice dans "L’inconnu du Nord-Express" et "Psychose"

Pat Hitchcock est apparue dans plusieurs films de son père dont notamment L’inconnu du Nord-Express, Moineau de la Tamise et Psychose. Dans ce dernier, elle jouait Caroline, la collègue de bureau de Janet Leigh. Dans une interview en 2004, elle expliquait que travailler avec son père n'a jamais été un problème : "Ce n'était pas bizarre de travailler ensemble. Comme avec n'importe quel autre acteur, on discutait de la scène et on la faisait".

Elle a également joué dans dans des séries télévisées telles que Suspense, Suspicion, My Little Margie ou encore dans dix épisodes de Alfred Hitchcock présente.

Arrêt de sa carrière d'actrice

Née le 7 juillet 1928, elle s’est rapidement intéressée à la scène et au cinéma. Elle a fait sa première apparition à Broadway dans Solitaire de John Van Druten, âgée alors d’une dizaine d’années. Elle commence sa carrière d’actrice en 1950 dans Le Grand Alibi réalisé par son père.

Bien qu’elle ait arrêté son métier d’actrice pour élever ses trois filles, elle a co-écrit une biographie de sa mère avec Laurent Bouzereau, Alma Hitchcock : la femme derrière l’homme. Elle a également contribué au mensuel "Le Magazine mystère d’Alfred Hitchcock".

Sur les réseaux sociaux, les fans de l’actrice ont tenu à lui rendre hommage. "La famille cinéphile est endeuillée" écrit Carlotta Films sur Twitter. "Adieu à Pat Hitchcock, qui était splendide" commente aussi Benjamin Dreyer, journaliste du New York Times.