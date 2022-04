L'actrice Olivia Wilde reçoit les papiers sur la garde de ses enfants lors de son discours au CinemaCon de Las Vegas

(GREG DOHERTY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Lorsque l'actrice et réalisatrice américaine Olivia Wilde a reçu une mystérieuse enveloppe sur scène du festival CinemaCon à Las Vegas, où elle présentait son prochain film, beaucoup dans la salle bondée se sont dit qu'il s'agissait d'un élément de mise en scène pour une plaisanterie.

En fait, elle recevait des documents juridiques envoyés par son ancien compagnon Jason Sudeikis.

"C'est un script ?"

"C'est pour moi, c'est ça ?", a demandé l'actrice, interrompue alors qu'elle dévoilait mardi 26 avril 2022 au festival CinemaCon des images de son prochain thriller Don't Worry Darling. "Très mystérieux. Je vais l'ouvrir maintenant", a-t-elle ajouté. L'enveloppe, portant la mention "personnel et confidentiel", avait été glissée calmement sur la scène par une personne inconnue.

"C'est un script ? OK, compris. Merci", s'est interrogée l'actrice en jetant un coup d'oeil au contenu de l'enveloppe. Elle a ensuite repris sans accroc sa présentation, sans référence aucune à cette enveloppe et beaucoup ont alors pensé qu'il s'agissait d'un nouveau projet transmis ainsi à Olivia Wilde.

Des papiers sur la garde des enfants

Mais il est apparu, le lendemain que cette enveloppe contenait en fait des documents juridiques concernant les deux enfants qu'elle a eux avec son ancien compagnon Jason Sudeikis, star de la comédie télévisée Ted Lasso.

"Des papiers ont été préparés pour établir la compétence relative aux enfants de Mme Wilde et M. Sudeikis", a précisé mercredi une source proche de Jason Sudeikis. "M. Sudeikis n'avait pas connaissance du lieu et de l'heure auxquels cette enveloppe serait remise car cela relevait exclusivement de la compagnie impliquée et il n'aurait jamais toléré qu'elle se voit remettre les documents d'une manière aussi inappropriée", selon cette source.

Aucune réaction n'était disponible auprès des représentants d'Olivia Wilde.

Don't Worry Darling est un thriller psychologique inspiré du Truman Show et d'Inception dans lequel joue le chanteur et acteur britannique Harry Styles, l'actuel petit ami d'Olivia Wilde.