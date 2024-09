L'actrice Natalie Portman et le réalisateur Claude Lelouch clôturent la 50e édition du Festival du cinéma américain de Deauville

Natalie Portman et Claude Lelouch ont participé samedi 14 septembre à la soirée du palmarès du 50e Festival du cinéma américain de Deauville dont le jury présidé par Benoît Magimel a couronné les réalisateurs Nnamdi Asomugha et Alessandra Lacorazza Samudio.

Une semaine après Michael Douglas, venu recevoir un prix d'honneur dans la cité balnéaire normande, Natalie Portman a été récompensée par un Deauville Talent Award par Isabelle Adjani lors de la dernière soirée du festival qui prend officiellement fin dimanche 15 septe^mbre.

"Je suis une Américaine qui vit en France et célébrer la rencontre des cinémas américain et français est vraiment incroyable", a déclaré Mme Portman sur le tapis rouge, quelques heures après avoir inauguré une cabine à son nom sur les célèbres planches. L'actrice israélo-américaine de 43 ans notamment connue pour ses rôles dans Léon, Black Swan ou la trilogie Star Wars, a relevé "la reconnaissance française du cinéma américain et la reconnaissance américaine du cinéma français, j'ai beaucoup de chance de vivre dans ces deux mondes".

"Finalement", le 51e film de Claude Lelouch

Le prix du jury, présidé par l'acteur français Benoît Magimel, a été attribué à The Knife de Nnamdi Asomugha. Le Grand Prix est allé à In the Summers d'Alessandra Lacorazza Samudio.

Présent samedi soir pour présenter son dernier long métrage avec l'équipe du film dont l'actrice Elsa Zylberstein, le réalisateur Claude Lelouch a dit à l'AFP avoir "le trac, comme un débutant mais je suis ravi de clôturer ce festival avec un film qui s'appelle Finalement". "Ça ne me rajeunit pas, pendant ces 50 années je suis venu régulièrement à ce festival, il y a tellement de souvenirs qu'il serait honteux d'en privilégier un" a ajouté M. Lelouch. "J'ai réussi à passer à travers les gouttes, et je suis ravi d'avoir pu faire 51 films", a conclu le cinéaste français, dont l'oscarisé Un homme et une femme et sa scène finale tournée sur cette même plage de Deauville.

Vendredi soir, Francis F. Coppola a lui aussi présenté son dernier film, Megalopolis.

Des polémiques

La nouvelle directrice du festival Aude Hesbert avait remplacé au pied levé Bruno Barde au mois de juin, démis de ses fonctions après 25 ans à la tête du festival à la suite d'une enquête de Mediapart sur des accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles.

Fin août c'est le trompettiste Ibrahim Maalouf, accusé il y a plusieurs années d'agression sexuelle sur mineure, qui avait dû quitter le jury. Il a été relaxé en 2020 dans cette affaire mais "un malaise dans l'équipe", aux dires de la direction, l'en avait écarté.