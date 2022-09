L'actrice Louise Fletcher, qui incarnait l'infirmière dans "Vol au-dessus d'un nid de coucou", est morte

L'actrice américaine Louise Fletcher est décédée en France à l'âge de 88 ans, ont rapporté vendredi des médias américains. L'information a d'abord émané du site Deadline, selon lequel la famille de l'artiste a transmis la nouvelle à son agent David Shaul. Louise Fletcher s'est éteinte à son domicile de Montdurausse (Tarn), précise le site.



Née le 22 juillet 1934 à Birmingham, en Alabama (États-Unis), Louise Fletcher a grandi auprès de parents sourds. Elle a débuté sa carrière dans les années 50 dans des séries télévisées avant de faire une pause d'une dizaine d'années pour élever les deux fils qu'elle a eus avec le producteur Jerry Bick.

L'inoubliable infirmière Mildred Ratched

Elle reprend du service en 1974 dans le film Nous sommes tous des voleurs de Robert Altman. Mais c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou, chef-d'œuvre de Miloš Forman, qui lui offre la consécration en 1975. Elle y partage l'affiche avec Jack Nicholson. Louise Fletcher remporte l'Oscar de la meilleure actrice en 1976.



Au moment de recevoir son trophée, Louise Fletcher utilise la langue des signes pour remercier ses parents tous deux sourds : "À ma mère et mon père, je veux dire merci pour m'avoir appris à avoir un rêve. Vous êtes en train de voir mon rêve se réaliser. Merci !" (voir 2e tweet ci-dessous). Son rôle le plus marquant restera celui de l'infirmière Mildred Ratched dans ce film saisissant dont le personnage principal était interprété par Jack Nicholson, et qui lui a également valu le Golden Globe et le BAFTA de la meilleure actrice.





A daughter of deaf parents, the late Louise Fletcher made one of the most touching acceptance speeches in Oscar history https://t.co/ebHA97jRoW pic.twitter.com/u8lCmkZ7dF — The Hollywood Reporter (@THR) September 24, 2022





Louise Fletcher a ensuite joué dans des films comme The Player (1992) de Robert Altman ou L'Exorciste 2 (1977).

Une figure de la télévision américaine

Elle était aussi une figure de la télévision américaine, tournant dans des séries comme Les Incorruptibles dans ses jeunes années, ou Star Trek : Deep Space Nine dans les années 90. Elle a été nommée aux Emmy Awards pour ses rôles dans les séries télévisées Picket Fences (1996) et Joan de Arcadia (2004).

Louise Fletcher avait encore joué dans deux épisodes du show de Netflix Girlboss en 2017, selon IMDb.com.