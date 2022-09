L'actrice grecque Irène Papas, star de "Zorba le Grec", est morte à 93 ans

L'actrice grecque Irène Papas, célèbre pour ses fougueuses apparitions dans des films de renommée internationale comme Les Canons de Navarone et Zorba le Grec, est décédée à l'âge de 93 ans, a annoncé mercredi 14 septembre le ministère de la Culture grec.

Une soixantaine de films

Irène Papas "personnifiait la beauté grecque à l'écran et sur scène", a estimé dans un communiqué la ministre de la Culture Lina Mendoni. Selon l'agence de presse étatique grecque ANA, Irène Papas est morte plus tôt dans la journée de mercredi. La cause de son décès n'était pas connue dans l'immédiat. La santé d'Irène Papas était fragile depuis quelque temps.



Irène Papas dans un extrait du film "Zorba le Grec" (1964)



L'une des actrices grecques les plus connues à l'étranger aux côtés de Mélina Mercouri, Irène Papas a joué dans une soixantaine de films durant sa carrière qui s'est étalée sur six décennies, et en particulier dans les adaptations de tragégies antiques (Antigone, Electre, Iphignénie...)



Elle a tourné avec des cinéastes comme Costa Gavras (Z), Michel Cacoyannis (Zorba le Grec), Francesco Rosi (Le Christ s'est arrêté à Eboli), John Landis (Série noire pour une nuit blanche) et Manoel de Oliveira (Party, Inquiétude...) et elle a partagé l'affiche avec des comédiens de renom comme Richard Burton, Kirk Douglas, James Cagney et Jon Voigt.

En lutte contre la dictature

Engagée politiquement, en particulier contre la dictature des colonels en Grèce, Irène Papas est contrainte à l'exil (en Italie puis aux Etats-Unis) lorsque la junte militaire prend le pouvoir dans son pays en 1967, et y revient à la chute de la dictature en 1974. Membre du parti communiste grec, interdit jusqu'en 1974, elle était aussi proche du social-démocrate Andreas Papandréou, fondateur du parti PASOK.



Irène Papas a reçu de nombreux prix, notamment celui de meilleure actrice en 1961 au Festival de Berlin et un Lion d'or à Venise en 2009 récompensant l'ensemble de sa carrière. Elle était populaire en Italie, où elle apparaissait régulièrement dans des films et séries télévisées y compris pour son dernier rôle en 2004.