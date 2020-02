L'acteur Kirk Douglas, dernier grand monstre sacré d'Hollywood, est mort à l'âge de 103 ans

Sa famille a annoncé son décès sur Faceook mercredi.

Il était devenu une icône de l'âge d'or d'Hollywood. L'acteur Kirk Douglas est mort mercredi 5 février à l'âge de 103 ans, a annoncé son fils Michael Douglas. "C'est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende, un acteur de l'âge d'or du cinéma (...) mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était simplement papa", écrit Michael Douglas sur sa page Facebook.

"Kirk a eu une belle vie et il laisse derrière lui des films pour les générations à venir, et le souvenir d'un philanthrope reconnu qui a oeuvré pour le bien public et la paix dans le monde", poursuit l'acteur.

"Au revoir à une légende d'Hollywood"

"Kirk a gardé son charisme de star de cinéma jusqu'à la fin de sa vie merveilleuse", a écrit Steven Spielberg au magazine spécialisé Hollywood Reporter, ajoutant que ses "notes manuscrites, ses lettres et ses conseils paternels" lui manqueraient.

"103 ans sur cette Terre. Ca sonne bien! C'était chouette de traîner avec toi", a de son côté salué sur Twitter l'acteur Danny DeVito. Des vedettes comme Mark Hammill (Star Wars) et William Shatner (Star Trek) ont également rendu hommage à un "acteur inoubliable" et une "icône incroyable".

Quant à l'Académie des Oscars, qui devrait certainement lui réserver un hommage dimanche lors de sa grande cérémonie annuelle, elle s'est contentée de dire "au revoir à une légende d'Hollywood" avec une citation de Kirk Douglas lui-même rappelant qu'il avait voulu être acteur depuis l'école primaire.