L'acteur canadien Jason Priestley, star de la série "Beverly Hills", tourne un téléfilm sur les 24h du Mans

Dans la Sarthe, un téléfilm policier est actuellement en cours de tournage. Au cœur de l'intrigue, les 24 heures du Mans et au casting, l'emblématique Brandon de la série des années 1990.

Il a fait vibrer toute une génération de fans de la série américaine Beverly Hills 90210 durant dix saisons. Le comédien canadien Jason Priestley, alias Brandon Walsh, est actuellement en tournage dans la Sarthe jusqu'au 12 mai pour le téléfilm policier Mort sur la piste.

Le scénario suit deux inspecteurs qui enquêtent sur un meurtre survenu à l'occasion du centenaire des 24 heures du Mans.

France 3 Pays de la Loire / M. Yvard / C. Massé / D. Le Brun

Passionné de sport automobile

Lorsque le réalisateur de Mort sur la piste a proposé un rôle à Jason Priestley, le comédien a immédiatement accepté. L'intrigue - qui se déroule dans le milieu de la course automobile - a séduit l'acteur canadien âgé de 53 ans. "J'ai été longtemps pilote de course, j'ai fait le tour des circuits aux Etats-Unis mais jamais ici au Mans, c'est formidable pour moi d'être là, c'est vraiment une belle ville et tout est fait pour que je m'y sente bien", se réjouit-il.

Aux côtés de Jason Priestley, le casting compte aussi sur la présence d'Olivier Marchal et d'Éléonore Bernheim, fan dans sa jeunesse de Beverly Hills."C'est un peu pour ça que j'ai accepté aussi", confie-t-elle, "si on m'avait dit à douze ans quand, que je rentrais le soir à 18 heure pour ne pas louper un épisode, 'Tu vois ce gars-là, le Brandon ? Un jour, tu vas tourner avec lui', je n'y aurais pas cru !", rigole-t-elle.

Les 24 heures du Mans comme décor de cinéma

Derrière la caméra, Philippe Dajoux pilote son équipe comme une Formule 1. Assis à la table des comédiens, le réalisateur explique à Jason Priestley sa partie de dialogue dans la langue de Molière. Sur le mois de tournage, cinq jours se déroulent sur le circuit du Mans. "Il va y avoir pas mal de plans du circuit, sur la pitlane (ligne des stands), sur le circuit lui-même, sur le virage Porsche...C'est très photogénique ", se réjouit le réalisateur.

La production de ce polar, l'année du centenaire du circuit automobile du Mans, n'est pas non plus un hasard. "Mon frère Didier Neyrac, est cadreur pour France Télévisions depuis 25 ans sur les 24 heures du Mans et ça faisait 7 ou 8 ans qu'il me disait il faut faire quelque chose sur cette course, le centenaire a été l'occasion", raconte le producteur Jean-Baptiste Neyrac.

Synopsis de "Mort sur la piste" : Alors que les premiers essais pour la course du Centenaire des 24 heures du Mans viennent de débuter, le corps d’un pilote est découvert sur la piste. Celui-ci a été déposé volontairement. La capitaine Sabrina Nedjard est chargée de l’enquête. Elle sera exceptionnellement accompagnée par un observateur américain, Ryan Martin, membre du Los Angeles Police Department présent dans le cadre d’un échange.

Le téléfilm sera diffusé sur les antennes de France Télévisions à la fin de l'année 2023