L'acteur américain Tom Cruise s'entraîne au "speed flying" en Haute-Savoie pour préparer son prochain film

L'acteur de "Mission Impossible" prépare son prochain film entre Morzine et Samoëns.

L'acteur américain Tom Cruise est en Haute-Savoie depuis plus d'une semaine pour préparer son prochain film, rapporte France Bleu Pays de Savoie. L'acteur de 57 ans s'entraîne, entre Morzine et Samoëns, à effectuer des vols en "speed flying", discipline de sport extrême qui se rapproche du parapente.

Selon le maire de Samoëns, Jean-Jacques Grandcollot, joint par France Bleu Pays de Savoie, la superstar américaine, connue pour réaliser lui-même ses cascades, réalise une quinzaine de sauts par jour. Une quinzaine de personnes l'accompagne et deux hélicoptères sont à sa disposition.

Par souci de discrétion, sa présence dans le département savoyard était tenue secrète. On ne connaît pas non plus la durée de son séjour en Haute-Savoie. "C'est une grosse surprise mais on est fiers qu'il nous ait choisis. En espérant que cela lui donnera envie de revenir", a déclaré Jean-Jacques Grandcollot.

L'agenda cinématographique de Tom Cruise est bien chargé pour les années à venir : en 2020 sort le deuxième épisode de "Top Gun 2", puis en 2021 et 2022 les épisodes 7 et 8 de la saga "Mission Impossible".