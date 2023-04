"Kaamelott : Premier volet" en ciné-concert à Lyon : le public au rendez-vous et Alexandre Astier touché par cette mise en avant de la musique de son film

Alexandre Astier a composé la bande originale du premier volet de sa trilogie "Kaamelott", enregistrée avec l'Orchestre national de Lyon. Jusqu'au 2 avril, les musiciens et le chef d'orchestre Franck Strobel retrouvent la partition pour des représentations en ciné-concert. Une tournée en France est prévue à l'automne prochain.

Alexandre Astier a fait salle comble dans sa ville natale, Lyon. Quatre soirées de ciné-concerts de Kaamelott : Premier Volet qui s'achèvent ce dimanche 2 avril et qui ont affiché complet en un temps record. Le réalisateur-acteur-compositeur-musicien touche-à-tout avait déjà collaboré avec l'Orchestre National de Lyon pour l'enregistrement de la bande originale du film, composée par ses soins. Ces représentations en ciné-concert ont beaucoup touché Alexandre Astier, artiste passionné et perfectionniste, ravi de voir le temps de quelques soirées la musique devenir l'acteur majeur de son film.

France 3 Rhône-Alpes J. Sauvadon / M. Boudet / S. Bouix

"La partition devient la star du soir"



110 musiciens et choristes sur scène devant un public conquis. Si Alexandre Astier est monté sur scène pour saluer la salle, ce n'est pas lui qui tenait la baguette, mais le chef d'orchestre Franck Strobel. Le réalisateur aurait aimé diriger, mais il reconnait ne pas maîtriser cet art aussi bien que Franck Strobel. "Et puis surtout la technicité pour diriger un ciné-concert, qui est un exercice bien particulier et très différent de celui de diriger un orchestre, explique-t-il. Il y a un système de synchronisation dans l'image qui est incroyable, il faut suivre des écrans, des time-codes, des changements de tempo. Je suis rigoureusement incapable de faire cela".

Il y a trois ans, c'est dans le même lieu et avec les mêmes musiciens qu'Alexandre Astier a enregistré la bande originale de Kaamelott : Premier Volet. Ces soirées en ciné-concert le touchent beaucoup. " Oui c'est très touchant de voir une ambiance de concert pour un film. La partition devient la star du soir. Le tapis roulant de toute la soirée est entièrement déterminé par les événements musicaux du film. Ça replace la musique au-dessus du reste, c'est une autre façon de voir le film".

Une tournée à l'automne

Une expérience nouvelle également pour les musiciens et le chef d'orchestre. Le travail sur un enregistrement et un concert n'est évidemment pas le même. "La musique d'Alexandre raconte l'histoire du film, elle nous fait ressentir l'émotion des personnages. Quand je dirige l'orchestre pendant le ciné-concert, je dois suivre cette histoire fidèlement et je dois donner la bonne interprétation du premier coup" précise Franck Strobel.

La série de ciné-concert doit reprendre dès le mois de septembre à Nantes, avant un retour à Lyon, puis Bordeaux, Lille, Paris et Strasbourg. En attendant, Alexandre Astier termine l'écriture du second volet de sa trilogie Kaamelott avec un tournage qui devrait débuter dans le courant de l'année.