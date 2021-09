Mort de Jean-Paul Belmondo : la réalisatrice Danièle Thompson raconte ses souvenirs avec l'acteur

Danièle Thompson garde "des souvenirs merveilleux" du tournage de l'As des as, un des plus célèbres films de la carrière de Jean-Paul Belmondo, dont elle a écrit le scénario et qui a été réalisé par son père, Gérard Oury. Sur le plateau du 20 Heures de France 2, lundi 6 septembre, elle raconte ses anecdotes avec son père et l'acteur. "C'était deux hommes très similaires qui s'aimaient beaucoup (...) ils adoraient travailler ensemble", se souvient la scénariste.



"C'est une merveille qui vient de nous quitter"

La réalisatrice veut aussi saluer le courage qu'a eu Jean-Paul Belmondo, pendant vingt ans. "De surmonter cet AVC, d'arriver à garder une joie de vivre et à la transmettre. C'est absolument extraordinaire. C'est un personnage hors nome et à la fois totalement proche de tous", poursuit Danièle Thompson. "C'était l'amour de la vie, Jean-Paul, du théâtre, du cinéma (...) C'est une merveille qui vient de nous quitter, c'est la fin d'une époque."