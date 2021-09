Mort de Jean-Paul Belmondo : "Ça fait drôle d'en parler au passé", réagit le fondateur du festival CinéComédies

"Ça fait drôle d'en parler au passé", déclare lundi 6 septembre sur franceinfo le journaliste et fondateur de cinecomedies.fr Jérémie Imbert, après la mort de Jean-Paul Belmondo.

Le décès de l'acteur intervient alors que la quatrième édition du festival CinéComédies, du 29 septembre au 3 octobre à Lille, sera consacrée à Jean-Paul Belmondo.

"Ça nous fait beaucoup de peine. C'est une exposition et un hommage qui étaient prévus de longue date." Jérémie Imbert franceinfo

Pour Jérémie Imbert, Jean-Paul Belmondo était "plus qu'un acteur" qui "était capable de tout jouer. C'était le personnage bondissant, que tout le monde aime, de 7 à 77 ans, et même plus jeune et plus vieux encore.

"C'est Le magnifique, c'est le mouvement perpétuel, c'est tout le rythme de la comédie qu'il a su insuffler à travers sa gestuelle particulière et son sens du timing comique". Jérémie Imbert franceinfo

Selon le journaliste, "beaucoup d'acteurs se sont inspirés de Belmondo". Il pense "évidemment à Jean Dujardin qui a également cette faculté d'aller vers des projets risqués, comme I feel good de Benoît Delépine et Gustave Kervern qui seront nos invités d'honneur."

Jean-Paul Belmondo à l'honneur du festival international CinéComédies

L'événement, entièrement dédié à la comédie, présentera "une partie de la filmographie" de Jean-Paul Belmondo, "notamment Les tribulations d'un 'Chinois en Chine' de Philippe de Broca, et 'Le Cerveau' de Gérard Oury", explique Jérémie Imbert. "On a choisi de montrer la diversité de Jean-Paul Belmondo à travers les comédies."

Une exposition consacrée à l'acteur sera également présentée. "On aura des objets portés par Belmondo et des archives de l'INA, notamment le making of du tournage de la séquence de l'hélicoptère dans Le Guignolo."