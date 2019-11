Emmanuel Macron va décorer Jean-Paul Belmondo et Robert Hossein vendredi

La cérémonie en l'honneur de ces deux monuments du cinéma français aura lieu à l'Elysée.

Selon des sources concordantes citées par l'AFP, vendredi soir à l'Elysée, Jean-Paul Belmondo et Robert Hossein recevront respectivement les insignes de grand officier de la Légion d'honneur et de grand officier de l'Ordre national du mérite. Le chef de l'État décorera également le styliste américain Ralph Lauren.



"Bebel", 86 ans, l'un des derniers monstres sacrés du cinéma français, a tourné quelque 80 films pendant ses 50 ans de carrière. Emmanuel Macron l'avait promu grand officier en juillet dernier. Pour cette remise de décorations, l'acteur a invité à l'Élysée plusieurs stars du grand écran, dont Claude Lelouch et Jean Dujardin qui ont répondu présents.



Son grand ami Robert Hossein, 91 ans, homme de cinéma mais aussi de théâtre, acteur et metteur en scène, a été l'un des artisans en France de la démocratisation du théâtre et de sa décentralisation en région, en créant à partir de rien le Théâtre populaire de Reims.

Hollande avait décoré "Bebel" à la fin de sa présidence

Déjà en mai 2017, durant sa dernière semaine à l'Élysée, François Hollande a décoré Jean-Paul Belmondo des insignes de grand officier de l'ordre national du mérite, devant les vieux complices du "Magnifique", Robert Hossein, Guy Bedos, Charles Gérard (disparu récemment) ou Yves Lecoq.



Fils d'immigrés russes, Ralph Lifschitz, dit Ralph Lauren, 80 ans, créateur de la marque éponyme devenue l'icône du prêt-à-porter américain, est à la tête d'une multinationale forte de plus 450 magasins dans le monde.