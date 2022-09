Jean-Luc Godard : Brigitte Bardot, vedette de son film "Le Mépris", lui rend un hommage poétique sur Twitter

"Et Godard créa le Mépris et c’est à bout de souffle qu’il a rejoint le firmament des derniers grands créateurs d’étoiles...", a twitté mardi sans plus de commentaires Brigitte Bardot, 87 ans, en hommage au cinéaste de génie dont la mort a été annoncée mardi 13 septembre. Son tweet, qui fait allusion à des films cultes de Jean-Luc Godard, est illustré par une photo en noir et blanc où l'on voit les deux icônes enlacées descendre un escalier, certainement à l'époque du tournage du film Le Mépris. Avec ce film réalisé en 1963, Godard offrait à Bardot l'un de ses plus grands rôles.







Et #Godard créa le Mépris et c’est à bout de souffle qu’il a rejoint le firmament des derniers grands créateurs d’étoiles... pic.twitter.com/Z9k6WeWKd0 — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) September 13, 2022

Une scène et des répliques mythiques

Jean-Luc Godard avait engagé Brigitte Bardot pour partager l'affiche avec Michel Piccoli dans Le Mépris, long-métrage franco-italien d'anthologie adapté du roman éponyme d'Alberto Moravia. Dans ce film entré dans la légende du cinéma mondial, Godard a offert à l'actrice une scène onirique et des répliques mythiques avec son partenaire, bercées par le sublime Thème de Camille de Georges Delerue : "Tu vois mon derrière dans la glace ? - Oui... Tu les trouves jolies mes fesses ? - Oui, très...". À la fin de ce dialogue, le personnage incarné par Michel Piccoli glisse à la femme qu'il aime : "Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement."