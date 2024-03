"Je vais te péter toutes tes dents" : on vous explique pourquoi Mathieu Kassovitz a la haine envers Saïd Taghmaoui

Depuis une semaine, le réalisateur s'en prend sur les réseaux sociaux et dans les médias à l'un des acteurs principaux de son film culte, "La Haine". Au point de le défier sur un ring, car la brouille entre les deux hommes ne date pas d'hier.

"J'ai envie de lui mettre mon poing dans la gueule." Mathieu Kassovitz ne décolère pas, jeudi 7 mars. "Je suis comme le docteur Frankenstein, qui a créé un monstre. Et à un moment, il va falloir le démembrer et qu'il ferme sa gueule", déclare avec son franc-parler habituel le réalisateur, interrogé par franceinfo sur son conflit avec l'acteur Saïd Taghmaoui, l'un des personnages principaux du film culte La Haine. Via quatre vidéos publiées en cinq jours sur son compte Instagram, Mathieu Kassovitz s'est épanché au fil de la semaine sur cette brouille, allant même jusqu'à proposer à son rival un combat sur le ring, "en boxe anglaise", en "trois fois trois rounds".

"Je vais te péter toutes tes dents. Même ta gomina, elle va retourner dans sa boîte. Je vais pouvoir montrer à tout le monde à quel point t'es bidon et à quel point t'es vide. (...) Je vais rattraper trente ans d'insultes", s'emporte notamment l'acteur du Bureau des légendes dans la première vidéo publiée samedi. Avant de sortir les gants, franceinfo tente de vous résumer l'histoire à l'origine de ce nouveau clash entre les deux hommes.

Des rancœurs liées à "La Haine"

"Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage", déclare le personnage d'Hubert dans La Haine. Près de trente ans après la sortie du film, le 31 mai 1995, difficile de dire où va atterrir le différend entre Mathieu Kassovitz et Saïd Taghmaoui. "Saïd dit des conneries. Il dit que c'est lui qui a écrit le film, il dit que je suis un raciste, il dit que je fais de l'argent", énumère Mathieu Kassovitz.

A plusieurs reprises ces dernières années, Saïd Taghmaoui est revenu sur l'expérience de La Haine, estimant notamment que le film avait permis de lancer les carrières de Mathieu Kassovitz et Vincent Cassel, mais que le cinéma français l'avait laissé de côté, comme Hubert Koundé, par "racisme".

"Le cinéma français n’a pas l’audace du cinéma américain, il perpétue un racisme ordinaire où on cantonne les acteurs noirs ou arabes dans des rôles bien définis." Saïd Taghmaoui dans son livre "De La Haine à Hollywood"

Dans son livre autobiographique De La Haine à Hollywood, l'acteur laisse aussi transparaître des rancœurs personnelles. "Les choses commencent à se distendre entre Mathieu, Vincent et moi. Grâce au film, Vincent se met à enchaîner les rôles, et peu à peu, il se détache de moi, prend ses distances, se montre de plus en plus froid", écrit notamment l'acteur, qui s'est exilé aux Etats-Unis.

Mathieu Kassovitz retrouve rapidement Vincent Cassel pour le film Les Rivières pourpres, qu'il réalise, mais ne tournera plus avec Saïd Taghmaoui. "Saïd est quelqu'un que j'aime, a confié le réalisateur avec émotion jeudi sur Canal+. Il a fait partie de ma vie au début et c'était un mec mortel, il avait une putain d'énergie. (...) Et puis il a 'twisté'." "J'ai des centaines de messages très agressifs de lui, depuis des années, où il me menace, où il m'insulte", assure également Mathieu Kassovitz auprès de franceinfo.

Un conflit sur l'écriture des dialogues

Saïd Taghmaoui considère avoir joué un rôle important dans l'adaptation des dialogues de La Haine. "Je m’attache à rendre les dialogues et les situations décrites par Mathieu plus crédibles, plus conformes avec tout ce que j’ai vécu dans ma cité", explique l'acteur dans son livre. "Je vois les erreurs, quand ça sonne juste ou pas, parce que moi, c'est ma réalité. (...) Je réécris des dialogues, des textes et des situations, c’est un apport considérable en réalité, parce que les dialogues les plus cultes ou les plus mémorables, ils sortent de ma vie, de mon quartier, de ma réalité", poursuit-il dans une interview diffusée sur YouTube en 2021. Il explique notamment qu'il aurait aimé en conséquence être considéré comme codialoguiste. "Je n'ai pas demandé un euro, on voulait juste être crédité car c'était un phénomène et que ça pouvait m'aider à écrire d'autres choses. Mais l'autre [Mathieu Kassovitz] voulait faire sa salade, il nous a utilisés un petit peu."

"'La Haine', c'est mon film aussi, que tu le veuilles ou non. (...) J'ai participé à l'écriture et à la création." Saïd Taghmaoui sur YouTube

"Comme dans tous les films, parfois quand vous tournez une scène, vous allez la modifier parce que tel ou tel acteur va sentir qu'en ajoutant ce mot, ça sonnera mieux. Saïd, comme Hubert ou Vincent, a pu proposer ce genre de choses, mais ce n'est pas ça être scénariste", explique à franceinfo Farid Benlagha, producteur de la comédie musicale La Haine, qui sort à l'automne. "Parce que je lui ai demandé son avis sur une scène, il pense qu'il l'a écrite. Légalement, il n'a pas le droit, répond également à franceinfo Mathieu Kassovitz. Je lui ai déjà envoyé des avocats, il n'a pas écouté. Maintenant, ça va se passer entre hommes."

Une histoire d'argent

Lors des 25 ans de La Haine, en 2020, une exposition a été organisée au Palais de Tokyo, à Paris. "Ils ont invité ni Hubert ni moi, s'est indigné sur YouTube Saïd Taghmaoui. Tu veux tout garder pour toi. Ce serait honteux de te dire combien j'ai gagné sur ce film", poursuit-il, évoquant notamment les bénéfices liés à la sortie du film en version 4K à l'occasion de cette date anniversaire. "Vingt-cinq ans après, on n'a jamais vraiment rien touché, affirme-t-il. Je crois que Mathieu Kassovitz possède 20% de la pellicule ou du film, et c'est son fonds de commerce." L'acteur explique avoir refusé que son image soit utilisée sur des produits dérivés à l'occasion de cet anniversaire. "Tu t'aperçois qu'ils vont faire des millions avec la sortie d'un film, ils ont même fait une collection avec Reebok. Mais il est parti où tout cet argent ?"

Vincent Cassel, Saïd Taghmaoui et Hubert Koundé, dans le film "La Haine", sorti le 31 mai 1995. (INTERFOTO USA / SIPA)

"Saïd a signé un contrat pour être acteur du film et il a touché de l'argent à l'époque. Les droits appartiennent au scénariste et au réalisateur, donc à Mathieu Kassovitz, répond Farid Benlagha. Il y a derrière des fantasmes, qui consistent à dire que Mathieu fait des millions avec ce film, ce qui n'est pas le cas. Il n'a jamais accepté de faire de l'argent avec la marque, il a refusé des propositions pour un film La Haine 2 ou pour le décliner en série. Et sur le projet de comédie musicale, il ne m'a jamais parlé d'argent. Il s'en fout."

Une vente de tee-shirts "collector"

Pourquoi Mathieu Kassovitz est-il devenu tout à coup si véhément sur les réseaux sociaux ? L'élément déclencheur vient de la publication, fin février, de stories Instagram de Saïd Taghmaoui. Les vidéos ne sont plus en ligne, mais franceinfo a pu les consulter. L'acteur y propose des produits dérivés "collector" de La Haine (des sweats et des tee-shirts) contre un abonnement payant à un compte sur les réseaux sociaux pour venir en aide à un orphelinat d'Essaouira, au Maroc.

"Je peux pas le laisser faire avec ces faux tee-shirts." Mathieu Kassovitz sur Instagram

"Tu viens de sortir de ton placard un vieux carton de tee-shirts 'collector', qui sont aussi 'collector' que les tee-shirts vendus à la porte de Saint-Ouen. (...) Je te propose de racheter tous tes tee-shirts pour 5 000 euros", réclame alors le réalisateur sur Instagram. "Cela a été un peu la goutte d'eau pour Mathieu", explique le producteur Farid Benlagha.

La sortie d'une comédie musicale

Les échanges d'amabilités par réseaux interposés interviennent aussi dans le contexte de la sortie de la comédie musicale La Haine : jusqu'ici rien n'a changé, à l'automne prochain. L'adaptation signée Mathieu Kassovitz a provoqué l'inquiétude de Saïd Taghmaoui concernant l'utilisation de son image. Selon nos informations, dès le mois de novembre, une mise en demeure a été envoyée par l'avocate de l'acteur à Mathieu Kassovitz pour défendre son droit à l'image. Saïd Taghmaoui craint notamment de voir des scènes du film projetées sur scène, de la même manière que des images ont été utilisées pour annoncer la sortie du spectacle.

Une nouvelle mise en demeure a été envoyée mardi à Mathieu Kassovitz, lui rappelant de ne pas utiliser l'image de Saïd Taghmaoui et lui demandant de retirer les récentes vidéos publiées sur Instagram. "Il m'a envoyé ses avocats, il veut m'attaquer en diffamation", a réagi le réalisateur dans une nouvelle vidéo.

Certains observateurs se demandent dans quelle mesure toute cette histoire n'est pas liée à un coup marketing pour faire parler de la comédie musicale. "C'est un com'-clash qui prend en otage les amoureux de ce fabuleux film", estime ainsi Hubert Koundé, un des trois acteurs principaux de La Haine, joint par franceinfo. "Ce n'est pas du tout l'objectif. C'est un sujet personnel, avec un garçon [Mathieu Kassovitz] qui en a gros sur le cœur et qui subit une situation depuis des années, dément le producteur du spectacle, Farid Benlagha. La preuve : quand elle a vu la vidéo de Mathieu, ma RP [la personne qui gère les relations publiques] m'a appelé en panique."