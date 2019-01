Haute-Loire : Alexandre Astier recherche des figurants pour le tournage de son film adapté de la série "Kaamelot"

La production recherche des hommes et des femmes de plus de 16 ans.

Après l'annonce du tournage du film, place désormais au casting ! Alors que mardi 22 janvier, le comédien et créateur de Kaamelot, Alexandre Astier annonçait le début du tournage de son film tiré de la série, la production est à la recherche de figurants pour des scènes qui auront lieu en Haute-Loire, rapporte France Bleu Saint-Étienne Loire jeudi 24 janvier.

Il faut avoir au moins 16 ans

Une partie du film sera réalisée aux Estables les 18,19 et 20 mars, et la production est à la recherche de plusieurs figurants. Les profils recherchés sont les suivants : des hommes et femmes tous profils (minimum 16 ans révolus), mais aussi des hommes entre 18 et 45 ans grands et sportifs et des hommes et femmes jongleurs ou artistes de rue.

C'est le deuxième tournage en Haute-Loire pour l'équipe de cette série humoristique puisqu'elle était déjà venue aux Estables dans les années 2000 pour le tournage de plusieurs scènes. Le film devrait sortir sur les écrans en 2020.