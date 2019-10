Guillaume Canet réalisera les prochaines aventures d'Astérix et Obélix sur grand écran

L'information est tombée ce lundi : le réalisateur des "Petits mouchoirs" sera aux manettes du prochain film d'Astérix le Gaulois.

Alors que vient de sortir en librairie le nouvel album d'Astérix, La fille de Vercingétorix, dont l'héroïne est une adolescente au caractère bien trempé, une première, voici que tombe une nouvelle surprise: Guillaume Canet sera aux commandes du prochain film d'Astérix. Le réalisateur et comédien signera les prochaines aventures du Gaulois rebelle sur grand écran sous le titre Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu. Comme leur nom l'indique, il s'agira d'aventures en Chine, un pays où Astérix n'avait jamais mis les pieds jusqu'ici.



Le tournage devrait débuter au printemps 2020 sur un scénario écrit par Philippe Mechelen et Julien Hervé, co-scénaristes des Tuche et auteurs notamment pour Les Guignols.



Avant cette annonce officielle, lundi, Guillaume Canet avait semé quelques indices ce week-end sur Instagram, posant la mine rieuse derrière deux figurines des célèbres gaulois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Guillaume Canet (@guillaumecanetofficiel) le 27 Oct. 2019 à 4 :36 PDT

Qui incarnera les deux Gaulois ?

Qui pour succéder à Edouard Baer et Gérard Depardieu (Astérix et Obélix : Au service de sa Majesté, en 2012) ? C'est encore sur le compte Instagram du réalisaeur des Petits Mouchoirs que se trouve la réponse, ce lundi. Guillaume Canet incarnera Astérix et il donnera la réplique à Gilles Lellouche en Obélix. On n'y aurait pas pensé spontanément, mais avouons que la photo est convaincante. Le reste du casting de ce film produit par Trésor Films sera dévoilé ultérieurement.