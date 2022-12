"Goncharov" : Martin Scorsese endosse avec humour le faux film culte imaginé par des fans

Imaginez que vous êtes un cinéaste et que vous découvrez, grâce à votre fille que l’on vous attribue un film, au titre quelque peu exotique d’ailleurs − Goncharov −, que faites-vous ? Avec un humour inégalable, vous l’incluez dans votre filmographie ! C'est du moins ce qu'a décidé de faire le grand cinéaste américain Martin Scorsese qui fête cette année ses 80 printemps.

Interpellé par sa fille, Francesca Scorsese, sur cette production à laquelle il était associé rapporte, Variety, Martin Scorsese a répondu : "Yes. I made that film years ago (Oui. J'ai fait ce film, il y a des années)". Leur échange a été publié dans une vidéo Tik Tok postée par Francesca Scorsese elle-même.

Goncharov, le faux film, est né de l'imagination des utilisateurs du réseau social Tumblr. Ils ont créé l'affiche, la bande-originale, décidé du pitch, voire du scénario et réuni un casting où l'on retrouve nombre des interprètes favoris de Martin Scorsese comme Robert De Niro, Harvey Keitel ou Al Pacino aux côtés de Cybill Shepherd et de Gene Hackman, avec le nom de leurs personnages.

Dans l'article consacré au film imaginaire dans les pages du New York Times, la journaliste Madison Malone Kircher explique que Robert De Niro incarne un tueur à gages russe et ancien propriétaire de discothèque dans Goncharov, dont l'histoire se déroule à Naples, en Italie. L'œuvre date de 1973 et Scorsese en serait plutôt le producteur puisque le film est signé par un certain Matteo JWHJ0715.

Le mémo d'un film sur une étiquette de chaussure

The New York Times, qui a mené sa petite enquête, rappelle que l'histoire de Goncharov commence avec... des chaussures. "Il y a plusieurs années, un utilisateur de Tumblr a posté une photo d'une paire de 'bottes de contrefaçon' qu'il avait commandée en ligne et qui était arrivée avec une étiquette étrange".

On pouvait y lire notamment : "Le plus grand film de mafia jamais réalisé. Martin Scorsese présente GONCHAROV. Une production de Domenico Proccacci Un film de Matteo JWHJ0715. A propos de la mafia de Naples." L'image, dont l'utilisateur qui l'a postée pour la première fois n'a pas été retrouvé par le journal parce qu'inactif, a été publiée de nouveau en août 2020 par Aveline McEntire, "une étudiante du Missouri (qui) a repris l'image sur son Tumblr personnel après l'avoir vue sur la page d'un ami".

Quand Tumblr assure la promo

Ce sont les équipes de Tumblr, elles-mêmes, qui ont communiqué sur ce faux film qui passionne les utilisateurs de la plateforme. Dans un post récapitulatif publié le 22 novembre 2022 et dont les habitués du réseau social sont familiers, la genèse et les développements autour de Goncharov ont été regroupés.

Deux jours plus tôt, sur le compte officiel de Tumblr sur Twitter, on pouvait lire à propos du long métrage, "Gontcharov était inexplicablement en avance sur son temps et sa contribution au cinéma est remarquable. Rarement un film raconte autant d'histoires diverses et pourtant interconnectées. Difficile d'imaginer que si peu de personnes l'ont vu".

Goncharov was inexplicably ahead of it time and it’s contribution to cinema is remarkable. Rarely does a film tell as many diverse-yet-interconnected stories.



Hard to imagine so few ppl have seen it. https://t.co/mKY6Ydya4U — tumblr dot com the website and app (@tumblr) November 20, 2022

Avec toute la matière dont il dispose désormais, on imaginerait bien Martin Scorsese produire ce long métrage dont le scénario est déjà écrit. Une belle œuvre participative qui récompenserait l'imagination et le talent de ses fans sur Tumblr.