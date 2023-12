L'humoriste Jo Koy présentera la cérémonie des Golden Globes en janvier

L'humoriste et acteur américain Jo Koy sera le 7 janvier aux manettes de la cérémonie des Golden Globes qui récompense chaque année des œuvres cinématographiques et télévisuelles. Avec de nouveaux propriétaires, un changement de chaîne de télévision et un jury remanié, ces récompenses espérant remonter l'audience et mettre de côté les polémiques du passé.

"C'est le moment où je pourrai rendre ma famille philippine fière". Comédien de stand-up, acteur dans les films Easter Sunday et Le manoir hanté, Jo Koy s'est montré enthousiaste à l'idée d'animer la soirée qui se tiendra le 7 janvier à Beverly Hills (Californie) et qui lancera comme chaque année la saison des prix à Hollywood. En tête des nominations cinématographiques pour cette édition se tient le duo Barbie et Oppenheimer, deux films américains qui ont largement surfé en tête du box-office.

La cérémonie sera diffusée sur la chaîne américaine CBS et non sur la chaîne NBC comme précédemment. Un changement parmi d'autres pour les Golden Globes qui tentent de faire remonter leurs audiences, largement en berne ces dernières années après une série de polémiques, en particulier en raison d'accusations de racisme et de corruption. Avec de nouveaux propriétaires, des réformes ont été engagées même si certains critiques à Hollywood ne les jugent pas encore à la hauteur.