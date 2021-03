Golden Globes : "Nomadland" et "Borat 2" récompensés comme meilleurs films, Chadwick Boseman et Rosamund Pike sacrés meilleurs acteurs

La soirée a également été marquée par le sacre de la "The Crown", dans les catégories télévision, avec quatre trophées, dont la meilleure série dramatique.

La 78e cérémonie des Golden Globes, entièrement virtuelle cette année en raison de la pandémie de coronavirus, a ouvert la saison des prix cinématographiques à Hollywood, dimanche 28 février.

Nomadland a obtenu deux récompenses : meilleur film dramatique et meilleure réalisatrice, tandis que la série The Crown de Netflix a été sacrée reine de la soirée, dans les catégories télévision, avec quatre trophées, dont la meilleure série dramatique, pour sa quatrième saison. A retenir également : Chadwick Boseman a été récompensé comme meilleur acteur pour Le Blues de Ma Rainey, la dernière œuvre dans laquelle il ait tourné avant de succomber à un cancer l'été dernier.

Voici la liste des vainqueurs dans les principales catégories.

Meilleur film dramatique : Nomadland

Cet hymne à la gloire de hippies modernes sillonnant les États-Unis dans leurs camionnettes figurait parmi les favoris. Il a pour seule vedette Frances McDormand, dans lequel l’actrice oscarisée partage l’écran avec des acteurs amateurs vivant réellement sur la route toute l’année.





Meilleure comédie ou film musical: Borat 2

Borat 2, du Britannique Sacha Baron Cohen, a remporté le Golden Globe du meilleur film dans la catégorie des comédies, où il était donné largement favori.

Dans ce film, tourné dans des conditions difficiles au beau milieu de la pandémie de coronavirus, l'humoriste reprend le rôle de Borat, journaliste kazakh fictif et grossier, pour mieux mettre en lumière les travers de la société américaine.

Meilleure réalisatrice: Chloé Zhao (Nomadland)

La cinéaste chinoise Chloé Zhao a reçu dimanche le prix de la meilleure réalisatrice pour son film Nomadland, devenant la deuxième femme à remporter ce prix.

Dans "Nomadland", Chloé Zhao raconte l'histoire de nomades modernes, Américains vivant aux marges de la société qui sillonnent les Etats-Unis dans leurs camionnettes.

Meilleure actrice dans un film dramatique: Andra Day (Billie Holiday, une affaire d'Etat)

Dans Billie Holiday, une affaire d'Etat, l'actrice noire américaine Andra Day incarne la célèbre chanteuse de jazz dans les années 1940, victime de multiples addictions et cible des autorités fédérales américaines qui enquêtaient sur son compte. Elle a créé la surprise en l'emportant face à des actrices confirmées comme Viola Davis ou Frances McDormand.

Meilleur acteur dans un film dramatique: Chadwick Boseman (Le Blues de Ma Rainey)

Le défunt Chadwick Boseman a été sacré meilleur acteur dans un film dramatique pour son rôle dans Le Blues de Ma Rainey, la dernière oeuvre dans laquelle il ait tourné avant de succomber à un cancer.

Il incarne dans ce film produit par Netflix un trompettiste maudit dans le Chicago des années 1920. La star révélée par Black Panther l'a emporté face à des poids lourds comme Anthony Hopkins, huit fois candidat malheureux aux Golden Globes, et Gary Oldman.

Meilleure actrice dans une comédie ou un film musical: Rosamund Pike (I Care a Lot)

L'actrice l'a emporté face à la favorite, la Bulgare Maria Bakalova, qui jouait la fille de Sacha Baron Cohen dans Borat 2, ou encore face à Kate Hudson, Michelle Pfeiffer, et Anya Taylor-Joy.

Meilleur acteur dans une comédie ou un film musical: Sacha Baron Cohen (Borat 2)

Le comédien britannique a reçu le prix du meilleur acteur quelques minutes après que le film a reçu le prix de la meilleure comédie.

Borat 2, dont Sacha Baron Cohen est aussi le co-scénariste, met en scène la suite des aventures du désormais légendaire reporter kazakh, de retour aux Etats-Unis dans de nouvelles situations rocambolesques.

Voici le reste du palmarès :

Meilleure actrice dans un second rôle : Jodie Foster (Désigné Coupable)

Meilleur acteur dans un second rôle : Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Meilleur scénario : Aaron Sorkin (Les Sept de Chicago)

Meilleur film en langue étrangère : Minari

Meilleur film d'animation : Soul

Meilleure série musicale ou comédie : Schitt's Creek

Meilleure série dramatique : The Crown

Meilleure mini-série ou téléfilm : Le jeu de la dame