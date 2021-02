Frissons garantis : il sera bientôt possible de dormir dans la maison de "Buffalo Bill", le tueur du "Silence des agneaux"

La maison a été rachetée par un décorateur de plateaux de cinéma. Il souhaite faire de la demeure un lieu touristique avec la possibilité, plus tard cette année, de louer une chambre.

Attention, nuits blanches en perspective ! La maison où le tueur en série "Buffalo Bill" du Silence des agneaux séquestre ses victimes et qui a servi au tournage de plusieurs scènes du film, proposera bientôt des chambres à louer, avec visite des lieux et de la fameuse cave de l'horreur. Située à Perryopolis, dans la grande banlieue de Pittsburgh (Pennsylvanie), cette demeure de 216 m2 construite en 1910 a conservé l'essentiel de l'aménagement intérieur vu dans le long métrage aux cinq Oscars de Jonathan Demme (avec Jodie Foster et Anthony Hopkins) même si le papier peint est légèrement différent.

Vendue il y a cinq ans pour 195 000 dollars (162 825 euros), elle vient d'être rachetée 290 000 dollars (242 165 euros) par un décorateur de cinéma, Chris Rowan, qui veut en faire un lieu touristique, avec la possibilité, plus tard cette année, de louer une chambre, a indiqué sa porte-parole.

Recréation de certains décors

Les clients qui séjourneront dans la maison pourront la visiter, y compris la cave dans laquelle le tueur fictionnel Jame Gumb, alias Buffalo Bill séquestre les femmes qu'il enlève, et où des plans ont été tournés pour Le silence des agneaux, sorti en 1991.

Ken Regan dans le rôle du tueur "Buffalo Bill" dans "Le silence des agneaux" de Jonathan Demme. (ORION PICTURES CORPORATION)

Le nouveau propriétaire, qui est notamment spécialisé dans la décoration de plateaux de cinéma, prévoit de recréer l'atelier sordide de Buffalo Bill, et de construire une réplique du puits dans lequel Jame Gumb laisse ses victimes. Ce puits n'existe pas dans la maison actuelle et les scènes correspondantes du film ont été tournées en studio. L'agent immobilier Eileen Allan, de Berkshire Hathaway, qui a confirmé à l'AFP avoir vendu le bien à Chris Rowan, avait mis en ligne sur YouTube une visite filmée de la maison.