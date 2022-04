"Sonic 2" : le retour du hérisson bleu dans un film familial et fidèle au jeu vidéo

La célèbre mascotte de Sega revient dans un tout nouveau long-métrage sorti mercredi 30 mars. Avec encore plus d'action et d'humour que le premier volet sorti en 2020, "Sonic 2" vise le grand public en misant sur de la surenchère loufoque et de nombreux clins d'oeil au célèbre jeu vidéo des années 90.

Deux ans à peine après la sortie du premier volet, Sonic 2 s'invite dans les salles de cinéma, mis en scène par le réalisateur du premier opus, Jeff Flower. Ce deuxième épisode des aventures du hérisson super rapide, égérie des consoles de jeux Sega dans les années 90, se présente comme une suite plus ambitieuse en termes d'action et d'humour, tout en suivant le scénario laissé en suspens à la fin du film sorti en 2020.

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu'il a l'étoffe d'un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand son ennemi, le docteur Robotnik, refait son apparition après avoir disparu dans une autre dimension. Accompagné de son nouveau complice Tails, le renard à deux queues, il se met en quête d'un artefact puissant appelé l'Émeraude Mère. Si ce joyau tombait entre de mauvaises mains, il pourrait détruire l'humanité toute entière. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties.

Un hommage ultime aux jeux vidéo

Le charme de Sonic 2 vient de son hommage aux jeux vidéo d’origine, allant des opus sur les consoles de salon Megadrive dans les années 90 à ceux de la Dreamcast dans le début des années 2000. Les cinéphiles découvrent ce qui fait le charme de l'univers du hérisson bleu, ses décors hauts en couleur : un temple caché, un labyrinthe rempli de pièges mortels, des montagnes enneigées ou un océan déchaîné. C'est que le film fait allusion, plus ou moins subtilement, aux environnements des jeux de Sega qui ont offert aux joueurs cette licence emblématique, en particulier le jeu Sonic 2, sorti en 1992, dont l'affiche cinéma s'est volontairement inspirée.

L'affiche de Sonic 2 s'inspire largement de la jaquette du jeu du même nom sorti en 1992 sur la console de Sega : la Megadrive. (SEGA / PARAMOUNT PICTURES)

Tout cela accompagné des bruitages si propres aux premiers jeux Sonic, d'objets iconiques de la série comme les Émeraudes du Chaos et beaucoup d'autres surprises. La photographie du long métrage accentue cet hommage et un grand soin a été porté autant aux costumes qu'aux designs des mascottes de Sega, Tails ou Sonic.

Une surenchère constante

L'univers du hérisson bleu se retrouve, à l'image du jeu vidéo, dans une surenchère constante, symbolisée par la supervitesse de son personnage principal. Ou bien par la performance de l'acteur Jim Carrey, qui se lâche complètement dans le costume d'un Dr Robotnik déjanté. Le comédien américain de 60 ans apporte un côté pittoresque assumé au film et une superbe folie mégalomaniaque. Il est secondé dans ses scènes humoristiques par son fidèle sbire du premier film, campé par l'acteur canadien Lee Majdoub.

Et il n’est pas le seul à exceller dans la surenchère car un nouveau héros est venu compléter la distribution : Knuckles, boule de piquants agressive doublée par un Idris Elba à la voix fortement rocailleuse dans la version originale. L'échidné aux gros muscles crève l'écran de par ses interactions comiques avec Jim Carrey et ses scènes d'action intenses avec Sonic. S'il incarne dans un premier temps un anti-héros sans jugeote, le personnage devient attachant par la suite.

Le film signe l'arrivée notamment du personnage de Knuckles, l'éternel rival du hérisson hypersonique. (PARAMOUNT PICTURES)

D'un autre côté, les humains sont un peu plus en retrait pour laisser place à ses personnages en effets spéciaux. On retrouve en tête d'affiche les acteurs américains James Marsden et Tika Sumpter, qui jouent les parents adoptifs de Sonic depuis le premier film. Ils ne risquent cependant pas de marquer les esprits des spectateurs, compte tenu de leurs scènes de comédie largement dispensables. Le tout dans une sous-intrigue de mariage sans réelle pertinence face à une trame principale qui se concentre sur les aventures des personnages de Sonic et Tails.

Un divertissement familial

Sonic 2 s’adresse à un jeune public : une bonne nouvelle pour cette adaptation à l’heure où les productions font tout pour satisfaire les fans uniquement à base de références aux jeux vidéo sans réel scénario derrière. En optant pour une approche familiale, Sonic 2 offre un rythme effréné lorsque l'action s'enclenche. C’est simple, ça ne s’arrête jamais dès lors qu'on se concentre sur le duo Sonic et Tails face à Knuckles et au Dr Robotnik.

Des égarements narratifs sont également à signaler, avec des changements de lieux et de personnages intempestifs qui ont tendance à étirer un film déjà long (deux heures). Mais Sonic 2 reste un divertissement largement supérieur au premier film en termes d'action et d'ambition. Il parvient efficacement à développer l'univers du héros, flatte les fans comme il faut grâce à ses références et en respecte l'esprit des personnages mascottes de Sega. Un film amusant et qui devrait mettre les amoureux de Sonic en joie alors qu’un troisième opus est d’ores et déjà en chantier.

Sonic 2, deux après le premier opus, est disponible depuis le 30 mars dans les salles obscures en France. (PARAMOUNT PICTURES)

La fiche

Genre : animation, aventure

Réalisateur : Jeff Fowler

Pays : Etats-Unis, Japon

Durée : 2h02

Sortie en France : 30 mars 2022

Distributeur : Paramount Pictures

Synopsis : Après s’être installé à Green Hills, Sonic se sent prêt pour plus de liberté. Tom et Maddie acceptent alors de le laisser seul à la maison pendant qu’ils partent en vacances. Mais à peine sont-ils partis que le Docteur Robotnik revient, cette fois avec un nouveau partenaire, Knuckles. Il est à la recherche d’une émeraude qui a le pouvoir de construire et de détruire des civilisations. Sonic fait équipe avec son nouvel acolyte, Tails. Ensemble, ils embarquent dans un voyage pour trouver la pierre avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains