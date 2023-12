"Sirocco et le royaume des courants d'air" : le dessin animé idéal pour Noël, venu de la Drôme

(HAUT ET COURT)

Avec "Sirocco et le royaume des courants d'air", en salles depuis le 12 décembre au cinéma, le réalisateur drômois Benoît Chieux invite le public dans son univers magique et poétique.

C'est le film d'animation idéal à voir en famille pendant les fêtes de fin d'année ! Sirocco et le royaume des courants d'air est sorti en salles mercredi 12 décembre. Imaginé et réalisé par Benoît Chieux, ce film d'aventure haut en couleur a remporté en juin dernier, le prix du public au Festival d'Annecy.

"Sirocco et le Royaume des courants d'air" "Sirocco et le Royaume des courants d'air" - (France 3 Rhône-Alpes : J. Sauvadon / C. Cherry-Pellat / G. Chaine / S. Bouix)

Sirocco et le Royaume des courants d'air raconte l'aventure de deux sœurs, Juliette et Carmen, qui se retrouvent transportées dans un monde fabuleux peuplé de créatures étranges et bigarrées. Pour rentrer chez elles, elles devront retrouver le mystérieux Sirocco.

"J’ai voulu faire un film simple et grand public qui touche tout le monde avec des émotions fortes. Un film d’aventure surtout et avec beaucoup de couleurs, mais aussi un film joyeux et entraînant", raconte son réalisateur, Benoît Chieux.

Un univers visuel foisonnant

Destiné avant tout au jeune public, Sirocco et le royaume des courants d’air est un film à l’image de son réalisateur, décoiffant et inventif. Benoît Chieux est également parvenu à imposer sa propre marque de fabrique, sorti tout droit de son imaginaire.

"Je voulais vraiment créer un univers original. C’est un film dans lequel, il y a des personnages qui planent, qui volent, qui rampent, qui n’ont pas forcément de jambes. C’était très agréable de pouvoir proposer des mouvements, des visuels qu’on a pas l’habitude de voir", raconte le réalisateur.

Le long métrage est un pur produit de la Drôme, son réalisateur valentinois a fait faire le film dans la région, au pôle de l'image animée, la Cartoucherie, à Bourg-Les-Valence. Benoît Chieux revient aussi là où tout a commencé, à l’école Emile Cohl, de Lyon afin de partager son expérience et sa passion aux élèves.