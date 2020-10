"Raya et le dernier dragon" : une bande-annonce épique pour le prochain film d'animation Disney

Le film, qui met en scène une jeune guerrière dans un monde inspiré de l'Asie du Sud-Est, est annoncé pour le 31 mars 2021 en France.

Du combat, une aventurière intrépide et un royaume à sauver : le prochain film d'animation de Disney, Raya et le dernier dragon se dévoile dans une première bande-annonce. Le film met en scène Raya, une jeune guerrière qui devra affronter les forces maléfiques menaçant le royaume de Kumandra. Sur ces terres imaginaires, inspirées de l'Asie du Sud-Est, humains et dragons vivaient autrefois en harmonie. Car pour sauver l’humanité de la menace des Druuns (des monstres malveillants), les dragons se sont sacrifiés. Cinq siècles plus tard, Raya va se mettre en quête du dernier dragon "pour retrouver la paix" au sein de son royaume divisé.

"Un guerrière courageuse et coriace"

Le film est annoncé pour le 31 mars 2021 en France. Il est réalisé par Don Hall (Vaiana, La Princesse et la Grenouille, Kuzco), Carlos Lopez Estrada. Paul Briggs et John Ripa font également partie de l'équipe de réalisation. C'est Kelly Marie Tran (Rose dans la dernière trilogie Star Wars) qui incarne vocalement Raya pour la version anglaise, alors que le rôle avait initialement été confié à Cassie Steele (série Degrassi). Elle donne la réplique à la rappeuse et comédienne Awkwafina (Crazy Rich Asians) qui campe le dragon Sisu.

Plus dans la lignée de l'impétueuse Vaiana que des princesses d'Arendelle, Raya est présentée comme une jeune fille combative, fine lame, prête à s'engager dans de périlleuses aventures. Elle est "techniquement une princesse", expliquait Kelly Marie Tran à Entertainment Weekly (article en anglais). Mais c'est aussi "une vraie guerrière", note l'actrice. "Quand elle était enfant, elle était excitée à l'idée d'avoir son épée. Et elle grandit en devenant une guerrière courageuse et coriace qui peut prendre soin d'elle-même", continue-t-elle. Grand classique chez Disney, l'héroïne sera secondée par un acolyte animal, ici le mignon Tuk Tuk, touche humoristique du film comme pouvait l'être Mushu pour Mulan.