"La Reine des Neiges 2" bat un record en France et cartonne aux USA

En France, la suite des aventures de la reine Elsa et de la princesse Anna a fait fondre les spectateurs depuis sa sortie en salles mercredi 20 novembre.

La suite du dessin animé phénomène "La Reine des Neige", sorti mercredi dans les salles françaises, a attiré 1979782 spectactateurs. Il s'agit du meilleur démarrage de l'histoire pour un film d'animation en France, tous studios confondus, assure Disney.



Aux Etats-Unis, "La Reine des Neiges 2", sorti vendredi 22 novembre, a également pétrifié le box-office, empochant 127 millions de dollars de recettes pour son premier week-end dans les salles obscures. Au plan international, après son premier week-end d'exploitation, le film a déjà récolté 350 millions de dollars, l'exploitation en Chine rapportant à elle seule 55 millions de dollars.

Après les deux Oscar de 2014, la suite était très attendue

La reine Elsa, la princesse Anna et le bonhomme de neige Olaf ont donc continué de faire fondre le coeur des jeunes, pour le très attendu deuxième opus de l'un des plus grands succès d'animation de Disney.



Il y a six ans, La Reine des Neiges avait déjà battu des records au Box Office. Il était devenu le film d'animation le plus lucratif de l'histoire, récoltant près de 1,3 milliard de dollars dans le monde, avant que ce record ne soit battu cette année par le remake du Roi Lion, qui n'est pas un film d'animation mais un film d'un nouveau genre qu'on pourrait définir par "Live action".



Le premier volet de La Reine des Neiges a été récompensé par l'Oscar du meilleur film d'animation 2014 et celui de la meilleure chanson pour l'emblématique Libérée, délivrée. Sorti juste à point pour la période des fêtes, la suite s'attache à l'histoire de la famille royale d'Arendelle et promet de répondre aux interrogations des fans, notamment sur l'origine des étonnants pouvoirs d'Elsa.