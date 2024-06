Festival d'Annecy : le film d'animation australien "Memoir of a Snail" remporte le premier prix

Une comédie d'animation australienne, Memoir of a Snail, appréciée pour son humour noir, a remporté, samedi 15 juin, la plus haute récompense du Festival international du film d'animation d'Annecy. Le festival savoyard, parmi les plus importants rendez-vous du secteur, a décerné son Cristal du long métrage à ce film d'Adam Elliot, présenté en avant-première mondiale.

Memoir of a Snail (Mémoires d'un escargot) est filmé en "stop-motion" comme d'autres classiques du même genre, tels que L'Étrange Noël de monsieur Jack ou Les Noces funèbres de Tim Burton. Il raconte la passion pour les escargots d'une jeune Australienne n'ayant jamais connu sa mère et se retrouvant séparée de son père paraplégique, qui meurt, et de son frère, placé dans une autre famille qu'elle.

Le prix du jury et le prix du public pour un long métrage ont été décernés à un film franco-belgo-letton, Flow de Gints Zilbalodis, projeté au Festival de Cannes dans la sélection Un certain regard. Il met en scène un chat sur une planète Terre submergée.

Sophie Roze, avec le court métrage Une guitare à la mer, a décroché à la fois le Cristal et le prix du public pour un téléfilm. Le festival s'est félicité dans un communiqué d'une fréquentation record avec, en une semaine, 17 400 festivaliers originaires de 103 pays.