Disney+ ressuscite "Tic et Tac, les rangers du risque", dans une comédie à la "Roger Rabbit"

30 ans après la fin de leur aventures à l'écran, les deux écureuils Tic et Tac sont de retour dès vendredi dans un long métrage diffusé sur la plateforme Disney+

"Victimes du crime, ne tombez plus dans la déprime". Trois décennies après la fin de leur série animée, Tic et Tac, les rangers du risque reprennent du service dans une satire d'Hollywood mêlant prises de vue réelles et animation à la "Roger Rabbit".

"Ce n'est pas un reboot, c'est un come-back", assure la plateforme Disney+ pour promouvoir le long-métrage qu'elle diffuse en exclusivité à partir de vendredi, en référence à la mode du recyclage d'oeuvres, en vogue dans l'audiovisuel, y compris chez Mickey.

En froid depuis 30 ans et l'annulation de leur série culte, produite en 1989 et 1990, les deux célèbres écureuils (des tamias, originaires d'Amérique du Nord) ont refait leur vie chacun de leur côté. Tic s'est reconverti en représentant en assurances, tandis que Tac, passé sous le bistouri pour passer de la 2D à la 3D, tente de retrouver sa gloire d'antan à travers des galas dédiés aux fans nostalgiques.

Mais, quand leur ancien partenaire Jack le Costaud disparaît, victime d'un trafic de contrebande de dessins animés, les deux "sauveurs, vengeurs, plongent à (son) secours" pour reprendre les mots du générique français qui a fait les belles heures du "Disney Club".

De nombreux "invités"

Cette comédie d'action est interprétée dans sa version originale par Andy Samberg (Tac), vedette de la série Brooklyn Nine-Nine, et par l'humoriste du Saturday Night Live John Mulaney (Tic). La comédienne Kiki Layne, dans la peau d'une policière humaine, mais aussi Will Arnett (Arrested Development, Bojack Horseman) ou encore Seth Rogen (En cloque) complètent le casting.

Très référencé, avec de nombreux "invités" comme la version "moche" du personnage de jeu vidéo Sonic ou des allusions aux rongeurs concurrents d'"Alvin et les chipmunks", le film devrait séduire les adeptes de tous poils.

"On n'a rien vu de tel depuis Qui veut la peau de Roger Rabbit ?", souligne le producteur exécutif, Alex Young, cité dans le dossier de presse. L'hilarant lapin fait d'ailleurs une brève apparition dans Tic et Tac, hommage au réalisateur Robert Zemeckis, également moqué pour l'esthétique "réelle mais pas réaliste" de ses productions plus récentes comme La légende de Beowulf.

Créé en 1943, le duo classique Tic et Tac avait connu une première résurrection l'an dernier sur Disney+, avec un dessin animé diffusé par la plateforme et dont la réalisation avait été confiée au studio français Xilam (Oggy et les Cafards).

Tic et Tac, les rangers du risque de Akiva Schaffer (2022-1h37) en streaming à partir du 20 mai 2022 sur Disney+