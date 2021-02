Cinéma : Traces, un court métrage d’animation français, en lice pour les Oscars

Traces, court métrage d’animation français, a été présélectionné cette année par la prestigieuse académie des Oscars. Produit par les films du Nord et réalisé par Sophie Travert-Macian et Hugo Frassetto, Traces a vu le jour après cinq ans de travail acharné. Il raconte l’histoire imaginaire de celui qui a peint les fameux lions préhistoriques de la grotte Chauvet en Ardèche. La scénariste a eu l’idée d’écrire ce film après avoir été émue par ces peintures rupestres. “Je me suis mise à pleurer parce que j’ai cru que ces lionnes préhistoriques de 36 000 ans étaient en train de pleurer. La puissance mystérieuse de cette image, c’est vraiment ça qui m’a donné envie de raconter l’histoire de l’artiste qui l'avait peint”, raconte-t-elle.

Une technique de sable animé

Ce succès est aussi celui d’Hugo Frassetto, de son univers graphique et de sa technique du sable animé. “C’est un travail immense, où il y a eu de la souffrance, il y a eu des difficultés, des doutes, donc quand il y a une reconnaissance par la profession de l’animation, c’est une récompense extraordinaire pour tous les efforts qui ont été fournis”, explique le producteur, Arnaud Demuynck. Le 15 mars, l’académie des Oscars annoncera le nom des 15 films retenus pour la cérémonie.

