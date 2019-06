Annecy 2019 : "Playmobil, le film", un blockbuster bien huilé mais un peu trop sage pour l'ouverture du festival

Le réalisateur américain Lino DiSalvo, ancien des studios Disney, signe le premier long-métrage inspiré des célèbres figurines. "Paymobil, le film", une production sage et sans relief à destination des plus jeunes.

Présenté en ouverture du festival d'animation d'Annecy, Playmobil, le film raconte l'histoire d'un frère et d'une soeur, Charlie et Marla, projetés dans un univers féérique, un monde enfantin inspiré des célèbres figurines nées en 1974. D'abord filmés en prise de vue réelle, les deux orphelins se transforment en personnages de plastique et basculent dans un monde d'animation 3D.

Une intrigue à destination des plus jeunes

Et les voilà partis pour une succession d'aventures à un rythme effréné. Au cours de leur périple, les deux héros croisent un vendeur de food truck fauché, un agent secret charmeur et une bonne fée. L'animation est riche et soignée, le récit obéit à une cadence d'enfer mais l'intrigue risque sérieusement d'ennuyer les plus grands. Sans compter les chansons sucrées et un peu mièvres.

Pathé / YouTube

J'ai deux enfants, une petite fille de deux ans et demi et un petit garçon de cinq ans et demi. Je les ai beaucoup regardé jouer et je me suis inspiré d'eux.Lino DiSalvo, réalisateur

Réalisation : Lino DiSalvo - 2,9 Film Holding LTD - Morgen Production GMBH - On Animation Studios - M6 Films

Garder la fantaisie de l'enfance

Du Far West, au Colisée de Rome, en passant par un food truck lancé à toute allure sur l'autoroute, on passe d'un univers à l'autre et on traverse les époques comme on changerait de boîte de jeu. Un enchaînement de décors de la gamme Playmobil qui semble imaginé uniquement pour vendre le célèbre jouet.

Le réalisateur Lino DiSalvo a travaillé seize ans pour les studios Disney où il a supervisé l'animation de La Reine des neiges, de Raiponce et de Volt, star malgré lui. "J'ai eu l'idée du film en revenant dans la maison où j'ai grandi et en redécouvrant les jouets de mon enfance, raconte-t-il dans sa note d'intention. Je me suis souvenu que j'adorais ces jouets et que je prenais un plaisir fou à me plonger dans des aventures que j'inventais."

Les voix de Franck Dubosc, Kad Merad et Jenifer

Garder une fantaisie et un univers propres à l'enfance, c'est aussi l'objectif du producteur Aton Soumach à qui l'on doit également Le Petit Prince. "L'objectif premier du film consiste à replonger le spectateur dans l'état d'esprit où il était lorsqu'il jouait au Playmobil et à lui faire revivre les émotions qui le traversaient dans ces moments-là" déclare-t-il.

Dans la version française, Franck Dubosc, la chanteuse Jenifer Bartoli, Kad Merad et Jérôme Comandeur prêtent leur voix aux personnages de cette comédie d'aventure. Le film sortira en salle le 7 aoüt 2019.

La fiche

Genre : Animation, aventure

Réalisateur : Lino DiSalvo

Acteurs : Kad Merad, Franck Dubosc, Jenifer Bartoli, Jérôme Commandeur

Pays : France

Durée : 1h38

Sortie : 7 août 2019

Distributeur : Pathé

Synopsis : Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C'est le début d'une aventure pleine d'action et d'humour où Marla fera des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food truck, un agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée fantasque seront autant de nouveaux amis qui l'aideront à échapper aux dangers qui la guettent.