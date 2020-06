A Annecy, un studio d'animation fait le buzz avec ses films qui expliquent les gestes barrières aux enfants

Mis à disposition gratuitement, les dessins animés ont été téléchargés des centaines de fois sur la plateforme vidéo les ptitsloups.tv

Si Annecy reçoit actuellement le festival International de Film d'Animation (du 15 au 20 juin), la ville de Haute-Savoie est aussi un formidable creuset de créativité dans le secteur. Preuve en est avec cette série animée de neuf petits films à destination des enfants. Objectif : aider les plus jeunes à retenir les reflexes sanitaires qui font désormais partie de notre quotidien. Un message court, des illustrations simples, en vingt secondes, tout est dit.

Pour mener à bien cette opération, la société Les Films du Cygne s’est associée aux studios d’animation InTheBox.

Coup de coeur pour coeur d'Artiflo

Intitulée Les gestes à retenir… pour nous protéger et protéger les autres, cette campagne, destinée aux enfants de maternelle et primaire, est réalisée par Alexandre Charlet, d’après les dessins de Cœur d’ArtiFlo.

De l'illustration fixe à l'animation des personnages, les infographistes du studio In the box se chargent de mettre en mouvement les personnages. "Je rajoute des petits dégradés sur chaque zone, c'est sympa de voir une illustration fixe prendre vie", explique Eleonore Léger.

Le succès des Ptitsloups

A la fois initiative citoyenne et démarche purement créative, l'opération remporte immédiatement un succès international. Les aventures des héros masqués ont déjà été partagés plus de 100 000 fois sur les réseaux sociaux, en France et dans le monde.

Les neuf films sont désormais disponibles en streaming et en téléchargement gratuit sur la plateforme des Ptitsloups.tv. "Ça fait beaucoup de sens d'offrir l'ensemble des films à toute la planète", se réjouit Madjid Chamek, directeur studio.

Les dessins animés des Ptitsloups disponibles en plusieurs langues (France 3 AURA)

Dès la semaine prochaine, ces dessins-animés seront disponibles en dix langues, grâce à un partenariat avec l'UNESCO.