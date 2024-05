Cinéma, alchimie entre acteurs, famille… Raphaël Quenard a échangé avec Augustin Trapenard à l'occasion de la sortie du film "Les trois fantastiques", réalisé par Michaël Dichter et sorti en salle ce mercredi 15 mai.

Pour l’acteur Raphaël Quenard, l’une des difficultés du métier est de trouver le bon équilibre, la bonne symbiose, avec celle ou celui à qui on donne la réplique. Il explique : "Arriver à trouver l'harmonie avec une nouvelle personne à chaque fois, c'est ça le défi." Chaque nouveau projet implique de s'adapter à une nouvelle dynamique et de trouver le bon rythme avec ses partenaires de jeu.

L'acteur évoque également la magie qui opère lorsque l'alchimie entre comédiens se produit. Il cite en exemple sa collaboration avec le jeune Diego lors du tournage du film "Les Trois Fantastiques" : “C’était carrément un plaisir de jouer et avec Emmanuelle Bercot et avec Diego Murgia, qui pour moi, sont exceptionnels. Il y avait de l’alchimie. On se répondait, on vivait bien ensemble”.

"La famille, c'est le seul endroit où il y a ce goût d'éternité"

Au-delà de sa carrière, Raphaël Quenard accorde une place primordiale à la famille. "La famille, c'est le seul endroit où il y a ce goût d'éternité", confie-t-il, insistant sur le caractère unique et indéfectible des liens familiaux. Il ajoute : “C’est le seul réceptacle temporel pour moi dans lequel tu peux jeter ton temps sans même le mesurer, sans craindre que plus tard, tu aies la sensation de l’avoir jeté par la fenêtre, ce temps”.

L'acteur souligne l'importance de chérir et d'entretenir ces relations précieuses, voyant en la famille un véritable pilier sur lequel s'appuyer dans les moments difficiles. “S’il y a le lien familial… Ce lien familial, c’est le seul qui puisse être qualifié d'indéfectible. Vraiment” insiste l’acteur.