"Obscène politiquement et humainement" : à Cannes, Sean Penn dénonce la gestion par Trump de l'épidémie de Covid

"Obscène politiquement et humainement" : l'acteur et réalisateur américain Sean Penn, de retour au Festival de Cannes avec Flag Day, a tiré à boulets rouge dimanche sur l'ex-président américain Donald Trump et sa gestion de l'épidémie de coronavirus.

Avec plus de 33 millions de cas et 600 000 morts, les États-Unis ont payé un lourd tribut, même si ces derniers mois la campagne de vaccination a fait chuter le nombre d'hospitalisations et de décès.

"On avait vraiment l'impression que quelqu'un avec sa mitraillette, tirait sur les communautés les plus vulnérables depuis une tourelle installée à la Maison blanche", a-t-il déclaré, en réponse à une question durant la traditionnelle conférence de presse suivant la projection de son film, très applaudi la veille.

"Dans notre pays, dans le monde aussi, on nous a laissés tomber, négligés, mal informés. C'était un affront à la vérité et à la raison, durant ce qui a été clairement une gestion obscène, humainement et politiquement" Sean Penn Conférence de presse Festival de Cannes

En lice pour la Palme d'or, le cinéaste, qui s'était investi par le passé auprès d'Haïti ou des sinistrés de l'ouragan Katrina, a pris les choses en main dès les premiers mois de l'épidémie avec son association Core Response, créant des centres de test à Los Angeles puis de vaccination à Los Angeles et à Chicago, parallèlement à des distributions alimentaires pour les communautés les plus affectées par la crise économique générée par les confinements.

Dans son nouveau film, 'Flag Day", présenté à Cannes cinq ans après un échec cuisant, le cinéaste interprète un rôle à l'opposé de son engagement citoyen, celui d'un père peu scrupuleux et endetté, source de déception pour ses enfants, notamment sa fille, incarnée à l'écran par la propre fille de la star, Dylan Penn.

Le cinéaste a confié que c'était l'acteur Matt Damon qui a eu raison de ses réticences initiales à jouer dans son propre film : "J'ai fait une ultime tentative pour ne pas jouer en envoyant le script... à Matt Damon qui a été assez généreux pour le lire rapidement et me rappeler. Pas pour me dire qu'il pouvait le faire, ni qu'il ne pouvait pas le faire mais pour me dire que j'étais crétin de ne pas le faire moi et de saisir cette occasion de jouer avec ma fille", a-t-il raconté.