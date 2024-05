Festival de Cannes 2024 : voici les 24 choses à savoir

Lorsque la magie de la Côte d'Azur va à la rencontre de la magie du cinéma, cela ne peut signifier qu'une chose : le retour du Festival de Cannes. L'événement incontournable du monde du cinéma est de retour pour sa 77e édition, qui se déroulera du 14 au 25 mai 2020.

La fête se prépare mais dans un contexte explosif. Sur le plus grand festival de cinéma du monde planent des rumeurs en lien avec #MeToo et de possibles enquêtes journalistiques, ainsi que des révélations du magazine Elle.

Le festival s'apprête à dérouler son célèbre tapis rouge qui accueillera réalisateurs, acteurs et cinéphiles de tous horizons. Entre projections exceptionnelles et montées des marches, voici les 24 choses à savoir sur l'édition 2024 du Festival de Cannes.

1 Palme d'or d'honneur à George Lucas

Le père de la saga Star Wars recevra la Palme d'honneur lors de la cérémonie de clôture du 77e Festival de Cannes, qui aura lieu le 25 mai. George Lucas a déclaré dans un communiqué du Festival : "Le Festival de Cannes a toujours occupé une place spéciale dans mon cœur." Le festival salue le réalisateur et le fait qu'il "imagine un univers, avec sa géographie, ses populations, ses langues, ses valeurs morales et même ses véhicules". À travers "les neuf épisodes de la saga Star Wars – dont quatre réalisés par lui-même –, George Lucas bâtit un empire hollywoodien".

2 Meryl Streep en or aussi

Meryl Streep est apparue pour la première et dernière fois à Cannes il y a trente-cinq ans. Le prix d'interprétation pour Un cri dans la nuit lui avait été décerné. Les organisateurs ont annoncé que la légende de Hollywood avec 21 nominations aux Oscars – un record –, célèbre pour ses rôles dans des films cultes tels que Le Choix de Sophie (1982), Sur la route de Madison (1995) ou Le Diable s'habille en Prada (2006 ), recevra une Palme d'or d'honneur lors de la cérémonie d'ouverture. L'actrice a exprimé son enthousiasme à l'annonce de la nouvelle en déclarant : "Pour la communauté internationale des artistes, remporter une récompense à Cannes a toujours été la plus grande reconnaissance dans l'art de la réalisation cinématographique."

3 Camille Cottin maîtresse des cérémonies

Rôle inédit pour l'actrice. Lorsque Camille Cottin créait le personnage comique de la "Connasse" pour Canal+ en 2013, pouvait-elle se représenter qu'un jour elle serait la maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes ? Cependant, ce mardi soir, elle assurera l'ouverture du festival ainsi que la cérémonie de clôture le 25 mai. L'actrice pleine d'humour et de talent a rapidement fait sa place au cinéma, atteignant ainsi Hollywood en tournant devant la caméra de Ridley Scott.

4 Barbie présidente du jury

La présidence du jury a été confiée à la talentueuse Greta Gerwig, réalisatrice américaine du blockbuster Barbie. Ancienne égérie du cinéma indépendant américain, Greta Gerwig, 40 ans, est devenue la femme de tous les records avec Barbie, qui a fait d'elle la première réalisatrice à franchir le milliard de dollars de recettes.

La réalisatrice et actrice américaine Greta Gerwig au Met Gala 2024 au Metropolitan Museum of Art, à New York, le 6 mai 2024. (ANGELA WEISS / AFP)

Barbie n'est pourtant qu'une partie de son œuvre. Elle aussi réalisé Lady Bird (2017), une comédie sur l'adolescence, aux personnages attachants, acclamée par la critique et une adaptation modernisée des Filles du docteur March (2020). Celle qui prépare une adaptation du Monde de Narnia pour Netflix a également joué dans plus d'une vingtaine de films, dont la comédie en noir et blanc Frances Ha, co-écrit avec son mari, le réalisateur Noah Baumbach.

5 Un jury cinq étoiles

Pour accompagner Greta Gerwing à remettre les récompenses cannoises, un jury cinq étoiles sera à ses côtés. Ce jury, dominé par les femmes, comprendra l'actrice Lily Gladstone, qui a été remarquée en 2016 dans Certaines Femmes de Kelly Reichardt. En 2023, elle est devenue la première Américaine autochtone à être nommée à l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, présenté hors compétitionà Cannes. Deux acteurs français renommés à l'échelle internationale sont également présents : Eva Green, récemment aperçue en Milady incendiaire dans le film français blockbuster Les Trois Mousquetaires, et Omar Sy, récemment aperçu à Cannes en ouverture de la section Un Certain Regard en 2022 pour le film Tirailleurs de Mathieu Vadepied.

Cette combinaison de photos d'archives, créée le 29 avril 2024 à Paris, montre le jury du 77e Festival de Cannes qui aura lieu à partir du 14 mai 2024, présidé par la réalisatrice et actrice américaine Greta Gerwig (C) et les membres du jury : (en haut, de gauche à droite) la réalisatrice libanaise Nadine Labaki, le réalisateur et scénariste espagnol Juan Antonio Bayona, l'actrice américaine Lily Gladstone, l'acteur italien Pierfrancesco Favino et (en bas de gauche à droite) l'actrice française Eva Green, l'acteur français Omar Sy, l'actrice et écrivain turque Ebru Ceylan et le réalisateur japonais Hirokazu Kore-Eda. (VALERY HACHE / GABRIEL BOUYS / ALIAH ANDERSON / ALBERTO E. RODRIGUEZ / LOIC VENANCE / MICHAEL TRAN / ALBERTO PIZZOLI / AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Également de la partie, l'acteur italien Pierfrancesco Favino, qui a déjà foulé le tapis rouge pour Le Traître de Marco Bellocchio présenté en compétition au Festival de Cannes 2019 et Nostalgia de Mario Martone, en compétition également en 2022. Le réalisateur et scénariste espagnol Juan Antonio Bayona complétera ce casting prestigieux, nommé aux Oscars en 2023 pour son dernier film, Le Cercle des neiges sorti sur Netflix. À leurs côtés, l'actrice et réalisatrice libanaise Nadine Labaki, qui a fait sensation en remportant le Prix du jury à Cannes en 2018 pour Capharnaüm, ainsi que la scénariste et photographe turque Ebru Ceylan, coscénariste de la Palme d'or 2014 Winter Sleep

6 Affiche de cette édition

L'affiche de cette 77e édition est un hommage au célèbre cinéaste japonais Akira Kurosawa puisque l'image est extraite d'une scène de Rhapsodie en août, l'avant-dernier long-métrage du cinéaste sorti en 1991 et présenté hors compétition au festival. Un choix qui permet d'affirmer que "le cinéma est un sanctuaire universel d'expression et de partage. Un lieu où s'écrit notre humanité autant que notre liberté", comme le précise un communiqué du festival.

L'affiche officielle de la 77e édition du Festival de Cannes, tirée du film "Rhapsodie en août" du Japonais Akira Kurosawa (1991). (FESTIVAL DE CANNES)

7 Ouverture avec Quentin Dupieux

Le Deuxième acte, le nouveau film de Quentin Dupieux, sera le film d'ouverture du Festival de Cannes 2024. De Léa Seydoux à Louis Garrel, en passant par Vincent Lindon : au fur et à mesure que les films de Quentin Dupieux s'imposent de manière durable dans le paysage audiovisuel français, ses castings s'enrichissent de ses figures les plus connues. Depuis la réussite de Yannick, qui a enregistré près de 400 000 entrées dans les salles françaises l'été dernier, Quentin Dupieux a sorti Daaaaaalí! en janvier 2024, et prévoit déjà de revenir sur nos écrans avec Le Deuxième Acte.

8 Un film d'animation de Michel Hazanavicius en compétition

La Plus Précieuse des marchandises, film d'animation de Michel Hazanavicius, sera en lice pour la Palme d'or. Cela représente une première pour un long métrage d'animation depuis Valse avec Bachir d'Ari Folman en 2008. Le film est nominé aux côtés de The Seed of the Sacred Fig de Mohammad Rasoulof (un choix très politique, étant donné que le cinéaste iranien est sur la liste noire du régime islamique) et de Trois kilomètres jusqu'à la fin du monde, la nouvelle réalisation de l'acteur roumain Emanuel Parvu.

9 Le western de Kevin Kostner en hors compétition

Horizon, An American Saga, le nouveau film de Kevin Costner, sera présenté en avant-première mondiale le dimanche 19 mai 2024 lors du 77e Festival de Cannes. C'est un projet en épisodes sur la conquête de l'Ouest américain et plus particulièrement sur les effets de la construction et de l'expansion des États-Unis d'Amérique. Il réalise et interprète le rôle de Frank Farmer dans Bodyguard, avec Sienna Miller, Sam Worthington et Jamie Campbell Bower.

10 Palme d'or d'honneur au Studio Ghibli

Une Palme d'or d'honneur sera décernée au studio d'animation japonais Ghibli, cofondé par Hayao Miyazaki. Au lieu de récompenser son cofondateur Hayao Miyazaki, le festival décerne pour la première fois une Palme d'honneur collective au studio dont les films emblématiques (Princesse Mononoké, Mon voisin Totoro) ont contribué à enrichir et redonner ses lettres de noblesse à l'art de l'animation.

11 "Furiosa" en hors compétititon

Après de nombreuses rumeurs, les organisateurs ont annoncé jeudi que Furiosa de la saga Mad Max sera présenté en avant-première lors du festival. Et cela se produit neuf ans après la sortie de Mad Max: Fury Road, le quatrième opus de la saga postapocalyptique. George Miller réalise ce film qui sera présenté le 15 mai au théâtre Lumière, avec la présence des acteurs du film Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth et Tom Burke.

12 Xavier Dolan, président d'un Certain Regard

Le réalisateur emblématique du cinéma contemporain, actuellement à la retraite, sera, le président du jury du prix Un Certain Regard. Ce rôle prestigieux lui confère la responsabilité de diriger le jury chargé d'évaluer les films sélectionnés dans cette catégorie spécifique reconnue pour mettre en lumière des œuvres innovantes et audacieuses qui proposent un regard neuf et souvent expérimental.

13 Le président de la Queer palm : Luka Dhont

Le cinéaste belge, lui-même lauréat du prix en 2018, sera de retour à Cannes pour présider le jury en charge de récompenser le meilleur film queer de la Croisette. Depuis 2010, la Queer Palm récompense les films présentant des personnages et des scénarios sensibles aux enjeux de la communauté LGBT+ au cours du Festival de Cannes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Queer Palm (@queerpalm)

Suite à cette annonce, le cinéaste a réagi : "L'art queer, c'est créer l'espace qui permet à chacun de se découvrir. Je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui sans l'art queer, et je suis impatient de découvrir les œuvres de cinéma de cette année."

14 Judith Godrèche présentera son film sur les violences sexuelles

C'est une voix qui a été entendue. Judith Godrèche dénonçait le 23 février dernier le cinéma comme étant un art qui était utilisé "comme une excuse pour un trafic illicite de jeunes filles" sur la scène de l'Olympia. Face à "la grande famille du cinéma" réunie pour la 49e cérémonie des César, elle exprimait ses souffrances, ainsi que celles de nombreuses victimes des violences sexistes et sexuelles. Elle dénonçait auss le silence de l'industrie a toujours préféré garder le silence.

L'actrice française Judith Godrèche prend la parole lors de la 49e édition de la cérémonie des César du cinéma à l'Olympia, à Paris, le 23 février 2024. (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Un mois après cette intervention, l'actrice, réalisatrice, scénariste et productrice française annonce qu'elle présentera son court-métrage Moi aussi au Festival de Cannes 2024, en poursuivant ses initiatives et ses appels à la prise de responsabilité collective.

15 "The Substance" de Coralie Fargeat pourrait être le coup de cœur au festival

Dans la lignée d'une Julia Ducournau, Coralie Fargeat pourrait-elle prétendre à la Palme d'or avec The Substance, son second long-métrage ? Présenté en Compétition officielle de la 77e édition du Festival de Cannes, son nouveau film attire déjà notre curiosité, et pourrait se placer parmi les coups de cœur de l'événement. Annoncé en 2022 par la réalisatrice comme un "body-horror féministe", The Substance a très tôt suscité notre intérêt le plus vif. Pour le mettre en scène, Coralie Fargeat s'est rapprochée des rivages américains, à commencer par le casting, porté par Demi Moore et Margaret Qualley.

16 Le retour de Francis Ford Coppola

Le réalisateur d'Apocalypse Now doit beaucoup à Cannes. La réciproque est vraie, tant le cinéaste a contribué à forger la mythologie du festival. Francis Ford Coppola, 85 ans, est de retour en compétition à Cannes avec Megalopolis. L'histoire d'un architecte, joué par Adam Driver, qui tente de bâtir une ville utopique après la destruction de New York. Forcément l'un des films les plus attendus de la quinzaine, dans un mélange d'excitation et d'inquiétude. Le réalisateur du Parrain sera-t-il à la hauteur de sa gloire passée et de ses deux Palmes d'or ?

Francis Ford Coppola s'exprime sur scène lors du gala 2024 de la Fondation Captain Planet à Flourish Atlanta, le 16 mars 2024, à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. (DEREK WHITE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

17 Comment aller au festival sans être un professionnel du cinéma ?

Le Festival de Cannes offre aux amateurs de cinéma âgés de 18 à 28 ans la possibilité de participer à l'événement en venant découvrir les films de la sélection à travers le programme "3 jours à Cannes". Il accueille également les cinéphiles et les groupes pédagogiques à travers le programme Cannes Cinéphiles. Si vous n'arrivez toutefois pas à obtenir d'accréditation, un film est projeté tous les soirs, à partir de 21h30, sur la plage Macé.

18 Comment suivre le festival sans être à Cannes ?

Sur quelle chaîne regarder le Festival de Cannes ? Il est possible de suivre l'évenement cannois sur la plateforme france.tv. France Télévisions est un partenaire officiel du Festival de Cannes. De plus, il sera possible de suivre le festival grâce au média Brut.

19 Le retour attendu d'Andrea Arnold

En dépit de trois Prix du jury, la talentueuse Andrea Arnold n'a jamais été récompensée par le Grand Prix du Festival de Cannes. La cinéaste britannique fait son retour sur la Croisette, cette année, pour présenter son nouveau film. L'œuvre intitulée Bird est sélectionnée en Compétition officielle avec d'autres films très attendus des festivaliers, comme Megalopolis de Francis Ford Coppola, Emilia Perez de Jacques Audiard ou encore L'Amour ouf de Gilles Lellouche. D'une manière ou d'une autre, le cinéma français est heureux de retrouver la réalisatrice lors de cette messe, qui sera aussi l'occasion de lui décerner un Carrosse d'or.

20 Selena Gomez et Zoe Saldana à l'affiche d'une comédie musicale en compétition

Après l'intimiste Les Olympiades, chassé-croisé amoureux en noir et blanc dans le quartier du 13e arrondissement de Paris, le réalisateur Jacques Audiard revient en force sur la Croisette avec un projet de comédie musicale nommé Emilia Perez, au casting détonnant. En effet, pour ce film, le réalisateur a fait appel à deux actrices à la notoriété internationale : Selena Gomez et Zoe Saldaña. Elles rejoignent l'actrice espagnole transgenre Karla Sofía Gascón, déjà annoncée au casting. Cette dernière devrait incarner un chef de cartel mexicain redouté et en fuite, ayant changé de sexe pour échapper à la loi et devenir la femme qu'il a toujours rêver d'être.

21 Paloma, première drag queen membre d'un jury à Cannes

Comédien, auteur, réalisateur et drag queen aux multiples facettes, Hugo Bardin, alias Paloma, première drag queen à avoir remporter l'émission à succès Drag Race France, sera membre du jury de la Queer Palm 024 aux côté de Luka Dhont. Nomination inédite, puisque c'est la première fois q'une drag queen est nommé au jury du festival.

Hugo Bardin, alias Paloma, lors du numéro d'ouverture de son spectacle "Paloma au PluriElles" aux Folies Bergère, le 10 avril 2024. (PAULINE PRIVEZ)

22 Adèle Exarchoupoulous et François Civil en amants impossibles dans le nouveau film de Gilles Lellouche

Dans son nouveau film L'Amour ouf, présenté cette année, Gilles Lellouche a réunit ses partenaires de Bac Nord, Adèle Exarchopoulos et François Civil, dans les rôles principaux. Celui-ci incarne Clotaire, petit bandit amoureux de Jackie, interprétée par l'actrice détentrice de la Palme d'or. Une grande histoire d'amour contrariée, qui traverse le temps, rembobine avec flashbacks, et les aléas de l'existence. Ce projet ambitieux, le réalisateur avait déjà tenté de le concrétiser avec Benoit Poelvoorde il y a plusieurs années, "un fantasme devenu réalité", rendu possible grâce au succès de sa dernière réalisation, Le Grand Bain, réunissant 4,3 millions de spectateurs dans les salles.

23 Richard Gere, Uma Thurman et Cate Blanchett attendus sur le tapis rouge

Une pluie d'étoiles est attendue sur le tapis rouge. Avec sa renommée internationale, le Festival de Cannes célèbre les films du monde entier et, malgré la longue grève des scénaristes aux États-Unis qui a gelé de nombreux tournages en 2023, la Croisette accueillera à nouveau des grands noms de l'industrie holywoodienne. En chef de file, Francis Ford Coppola viendra présenter Megapolis avec Adam Driver, Cate Blanchett, Forest Whitaker ou encore Michelle Pfeiffer au casting. Inséparables, Emma Stone et Yórgos Lánthimos sont attendus sur la Croisette pour présenter Kinds of Kindness. Le duo se reforme après Pauvres créatures, film qui a valu à l'actrice américaine de décrocher l'Oscar de la meilleure actrice en mars dernier. Un des autres tandems les plus attendus de cette 77e édition sera formé par Richard Gere et Uma Thurman. Les deux acteurs viendront défendre Oh, Canada, le film de Paul Schrader, avec également au casting, la star d'Euphoria et de Saltburn Jacob Elordi.

24 Une émission animée par Messi, le chien d'"Anatomie d'une chute"

À partir de ce lundi et jusqu'au vendredi 24 mai, France Télévisions diffuse le programme court "Woof !", billet d'humeur canine tout en malice et en tendresse où le border collie vedette du film Anatomie d'une chute sera "doublé" par l'acteur et humoriste Raphaël Mezrahi, très engagé pour la cause animale, qui lui prêtera sa voix et son goût pour les questions improbables. Le programme court sera diffusé sur France 2 du lundi au vendredi à 13h40, sur France 3 du lundi au jeudi à 20h10, ainsi que sur Culturebox et TV5 Monde.