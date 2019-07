Les neuf films que Quentin Tarantino vous conseille de voir avant "Once Upon a Time... in Hollywood"

Le neuvième film de Tarantino sortira en salles le 14 août prochain.

"Le maître a eu des maîtres, c'est l'occasion de les découvrir !" Pour la sortie du dernier film de Quentin Tarantino le 14 août, la chaîne OCS lui donne carte blanche. Le réalisateur de Kill Bill a sélectionné neuf classiques de la société de production Columbia emblématiques des années 60, qui ont inspiré Once Upon a Time … in Hollywood. Ils seront diffusés à partir du 1er août sur OCS.

1 Cactus Flower (Fleurs de cactus), 1969

Adapté d'une pièce de Broadway par Gene Sacks, ce triangle amoureux rassemble à l'écran Walter Matthau, Ingrid Bergman et Goldie Hawn. Cette dernière a obtenu l'Oscar du second rôle pour sa performance.

2 Easy Rider, 1969

Réalisé par Dennis Hopper, Easy Rider suit le voyage de Wyatt (Peter Fonda) et Billy (Dennis Hopper), deux motards en route pour le carnaval de la Nouvelle-Orléans. Un road movie, premier film de Dennis Hopper, qui a marqué le cinéma de l'époque.

3 Bob & Carole & Ted & Alice, 1969

Dans ce film de Paul Mazursky, Bob (Robert Culp) et Carol (Natalie Wood), forment un couple tout juste sorti d'une thérapie visant à moderniser leur sexualité. Ils tentent alors de convertir leurs amis Ted (Elliott Gould) et Alice (Dyan Cannon) aux préceptes d'amour libre qu'ils ont appris. Cette comédie a décroché quatre nominations aux Oscars.

4 The Model Shop,1969

Film franco-américain signé Jacques Demy, avec Anouk Aimée et Gary Lockwood. L'histoire : Georges, sur le point de partir pour la guerre du Vietnam, a besoin de cent dollars pour sauver sa voiture de sport. Sa quête va lui faire croiser Lola, une jeune Française qui survit en faisant des photos de charme dans un model shop.

5 Getting Straight (Campus), 1970

Dans Getting Straight, réalisé par Richard Rush, Harry Bailey (Elliott Gould) est considéré comme un héros par ses proches lors de son retour du Vietnam. Lui condamne l'absurdité de cette guerre. Candice Bergen, Jeff Corey et Harrison Ford font partie du casting de ce film considéré comme un symbole du Nouvel Hollywood, un courant qui a marqué le cinéma américain des années 60 jusqu'aux années 80.

6 Gunman's Walk (Le salaire de la violence), 1958

Western signé Phil Karlson, Gunman's Walk rassemble les acteurs Van Heflin and Tab Hunter, respectivement père et fils aux relations difficiles.

7 The Wrecking Crew (Matt Helm règle son compte), 1968

Encore du Phil Karlson mais dans un autre registre. Dans Matt Helm règle son compte (nom français), Sharon Tate joue l'adjointe de l'agent de contre-espionnage Matt Helm. Dans Once Upon a Time… in Hollywood, l'actrice et victime de Charles Manson est interprétée par Margot Robbie.

8 Arizona Raiders (Représailles en Arizona), 1965

Arizona Raiders est un western réalisé par William Witney (on lui doit également la série Zorro). Il raconte l'histoire de Clint (Audie Murphy), un ancien soldat qui rejoint le gang des Quantrill's Raiders et parcourt le grand Ouest américain. Dans Once Upon a Time... in Hollywood, Leonardo DiCaprio incarne Rick Dalton, un acteur de western sur le déclin. Un personnage qui aurait été inspiré par l'acteur Audie Murphy.

Affiche du film "Arizona Raiders". (DR)

9 Hammerhead (Les requins volent bas), 1968

L'acteur Vince Edward a également inspiré le personnage de Rick Dalton, comme l'explique Tarantino dans le podcast Pure Cinema (en anglais). Ce film d'espionnage réalisé par David Miller met en scène l'agent Charles Hood, chargé de déjouer les plans d'une organisation criminelle voulant s'emparer d'informations secrètes.