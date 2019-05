VIDEO. "Hors Normes" : le duo Toledano-Nakache fait la clôture du Festival de Cannes

La 72e éfition du Festival de Cannes s'achève samedi 25 mai, avec le palmarès à découvrir en direct sur franceinfo dès 19h15. Cette année, le festival instaure pour la première fois une "dernière séance", un film de clôture inédit. Et c'est Hors Normes, le nouveau long-métrage du duo Eric Toledano-Olivier Nakache qui a été choisi.

Après le phénomène Intouchables il y a huit ans, ils s'attaquent une nouvelle fois à un sujet autour du handicap : l'autisme. Et en choisissant de braquer leurs caméras sur deux personnages réels, responsables d'associations très investies pour aider les autistes et les jeunes issus de milieux difficiles, incarnés par Vincent Cassel et Reda Kateb, ils ont tout juste. Hors Normes est un film plein d'humanité, d'espoir, d'humour, sur des héros du quotidien. Il arrivera en salles le 23 octobre.