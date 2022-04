Festival de Cannes : la comédienne Rossy de Palma présidera le jury de la Caméra d'or de la 75e édition

L’actrice espagnole Rossy de Palma sera la présidente du jury de la Caméra d’or du 75e Festival de Cannes (17-28 mai 2022), qui récompensera un film parmi tous les premiers longs-métrages présentés en sélection officielle et dans les sections parallèles.

Comme de tradition, le jury est composé de représentants français de la profession (presse, industrie, association de cinéastes) : Natasza Chroscicki, directrice générale ARRI France, Jean-Claude Larrieu, directeur de la photographie, Éléonore Weber, auteure, metteuse en scène et cinéaste, Olivier Pelisson, journaliste et critique de cinéma. Deux artistes invités entoureront également Rossy de Palma : Lucien Jean-Baptiste, réalisateur, scénariste et acteur et le comédien Samuel Le Bihan.

La Présidente du Jury de la Caméra d'or #Cannes2022 est la comédienne Rossy de Palma ! Ce jury récompensera un film parmi tous les premiers longs métrages présentés au Festival, le 28 mai prochain, lors de la cérémonie du Palmarès.

Une personnalité charismatique et audacieuse

Reconnue pour son originalité et son panache, Rossy de Palma aura donc pour mission de présider le jury de cette sélection qui met en avant l’audace et la spontanéité de réalisateurs qui font leurs premiers pas sur la Croisette. Actrice pour Pedro Almodóvar dans La Loi du désir, elle a su se distinguer par son charisme, a pétulance et son énergie, qui lui ont permis de s'imposer durablement sur le grand écran.

Tour à tour chanteuse, actrice, égérie, elle est considérée comme une figure inspirante du Festival de Cannes, présente aux côtés de Pedro Almodóvar en 2009 pour le film Étreintes brisées sélectionné en Compétition, et en 2016 pour Julieta présenté en Compétition également. Elle a aussi accompagné Terry Gilliam en 2018 pour L'Homme qui tua Don Quichotte projeté en clôture du Festival.

Une bonne étoile pour les premiers films

La Caméra d'or est une récompense cinématographique remise depuis 1978 lors du Festival de Cannes pour encourager de jeunes artistes au talent prometteur. La récompense fut créée en 1978 sous l'égide de Gilles Jacob, alors nouveau délégué général du festival.

Ces dernières années, le prix a gratifié des oeuvres cinématographiques remarquées. En 2018, Lukas Dhont, qui figure cette année en Compétition, avait obtenu la récompense pour son film Girl. En 2019, la Caméra d’or avait été attribuée au cinéaste César Diaz pour son film Nuestras madres et en 2021 à la réalisatrice Antoneta Alamat Kusijanović pour Murina, actuellement sur les écrans français.

Le jury remettra son prix lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes le samedi 28 mai 2022.