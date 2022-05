Festival de Cannes : entre affirmation de leur art et rêves de tapis rouge, le grand écart des cinéastes tiktokeurs

Assis sur un quai du port de Cannes qui jouxte le Palais des festivals, Antton Racca a les jambes qui pendent au-dessus de l'eau trouble. Les puissants moteurs des yachts géants qui mouillent dans le port ne relâchent pas que des bulles de champagne dans la Méditerranée. Antton Racca (@anttonracca) cumule 3,6 millions d'abonnés sur TikTok, la plateforme chinoise de partage de contenus vidéo. Auteur de courtes vidéos de fiction, il a été invité par la plateforme pour communiquer sur son travail à Cannes. Sur la Croisette, il a aussi réalisé plusieurs vidéos sur les coulisses du festival pour le site AlloCiné.

Ce jeune homme de 26 ans nous raconte depuis 10 minutes sa première expérience des paillettes cannoises, quand un yacht noir long de trente mètres et flanqué d'un drapeau brésilien fonce droit sur la bitte d'amarrage qui nous sert de comptoir. Il faut se pousser pour laisser place aux richissimes Brésiliens qui débarquent sur la Côte d'Azur.

Le TikTokeur Antton Racca a été invité au Festival de Cannes 2022. (FRANCEINFO)

Une anecdote qui illustre le fossé qui sépare encore les tiktokeurs du grand monde du cinéma. Invité en grande pompe à Cannes par la plateforme, qui est cette année partenaire officiel de l'événement, Antton Racca a pu se rendre compte qu'il n'a pas encore son rond de serviette à la table des stars du grand écran.

"C'est ma première à Cannes et je suis émerveillé. Je tourne des vidéos pour montrer aux gens ce que j'aimerais voir du Festival si je n'étais pas invité à Cannes. J'ai par exemple fait un selfie avec Tom Cruise, qui était en réalité à 20 mètres de moi. Mais par un effet d'optique, il semble plus proche. Dans cette vidéo, j'ai expliqué que même si tu es invité, il y a toujours un fossé entre un Tiktokeur comme moi et les stars", raconte Antton Racca.

De courtes fictions aux plans bien léchés

Sur TikTok, ce vidéaste amateur doit sa popularité à ses courtes fictions (entre une et trois minutes) aux plans bien léchés. Antton Racca réalise des vidéos depuis six ans, mais c'est seulement avec l'explosion populaire de TikTok qu'il a réussi à percer. Deux personnes travaillent désormais pour lui pour l'aider dans le tournage et dans le montage de ses petits films, tel ce court-métrage ci-dessous qui raconte une étrange histoire d'un trésor découvert dans une rivière.

Pour Antton Racca, la culture internet qui imprègne TikTok permet d'inventer quelque chose de nouveau. "Il y a vraiment des créations géniales sur TikTok. Des réalisateurs de demain vont se faire connaître grâce à TikTok".

Dylan Suillaud (@suillaud) partage cet avis. Cet influenceur a aussi été invité sur la Croisette et a l'honneur d'avoir son visage en photo sur l'immense affiche de promotion de TikTok dressée sur un immeuble en face du Palais des Festivals. "Moi, je suis de ceux qui pensent que le cinéma peut évoluer. Michel Hazanavicius avait fait un film en hommage aux années 1930 avec The Artist. Plus personne ne regarde des films muets et en noir et blanc aujourd'hui, mais il avait réussi à intéresser le public en retravaillant ce format. Je pense que le même genre d'aller-retour est possible avec TikTok. Un tiktokeur peut apporter son montage singulier inspiré d'internet sur le grand écran", analyse l'influenceur aux 800 000 abonnés.

Une condescendance du monde du cinéma pour les tiktokeurs

C'est tout le paradoxe de ces cinéastes Tiktokeurs. Ils espèrent apporter une créativité nouvelle dans les salles obscures, tout en se heurtant à une certaine condescendance du milieu à leur égard. "Le monde du cinéma reste très fermé. Il y a une élite qui a une incompréhension et du mépris aussi pour nos vidéos. Même si TikTok est partenaire du Festival, il y a beaucoup de gens ici qui disent que c'est mauvais", soupire Antton Racca.

Selon son acolyte Dylan Suillaud, cette mauvaise réputation de TikTok auprès de nombreux cinéphiles est liée à la très grande diversité du contenu diffusé sur la plateforme. Des courts-métrages et des clips léchés et hyper-inventifs y côtoient des vidéos de mauvaise qualité. "TikTok, c'est un endroit incroyable pour la création. Mais, même moi, je voyais au début la plateforme comme un 'vulgaire' truc où les gens se filmaient en train de danser. Alors qu'en fait, c'est vraiment une plateforme faite pour l'art".

Des fans de TikTok devant le Palais des festivals de Cannes. (FRANCEINFO)

Les deux influenceurs ne se découragent pas. Ils ont profité de leur venue sur le tapis rouge pour établir des contacts et exposer leur travail. "J'ai un voeu, celui de présenter un jour un film à Cannes", sourit Antton Racca. "Je suis un peu divisé entre deux combats : prendre du plaisir à faire des vidéos de 20 secondes en format vertical sur TikTok et avoir envie de faire des films en 16/9 au cinéma", rigole Dylan Suillaud.

Ce dernier affirme avoir rencontré à Cannes une productrice intéressée par son travail cinématographique. Et c'est un peu grâce à l'immense bannière TikTok installée face au port. "J'étais installé en terrasse d'un restaurant sur la place où est collée l'affiche et cette productrice que je connaissais vaguement m'a reconnu après avoir vu mon portrait sur l'affiche".

Le genre de nouvelle qui devrait ravir les fans de TikTok, comme ces deux Espagnols qui se baladent sur la Croisette habillés de tee-shirt à l'effigie de la plateforme chinoise. Le mariage entre TikTok et Cannes est infusé de marketing, mais il pourrait aussi apporter un vent nouveau au cinéma.