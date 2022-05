Festival de Cannes : "Elvis", splendeur et misère du King dans un formidable biopic de Baz Luhrmann

Réalisateur généreux dans ses mises en scène démesurées, l'Australien Baz Luhrmann (Roméo + Juliette) s'offre un morceau de choix en réalisant Elvis, présenté hors compéttion. Il y raconte l'ascension et le déclin d'Elvis Presley à travers les yeux de son controversé manager, le Colonel Parker. Un angle original tant le King voua un amour-haine à son impresario, tour à tour ange et démon, qui le propulsa en haut de l'affiche, puis lui coupa les ailes.

Pain béni

Au seuil des années 1950, le jeune Elvis Presley enregistre son premier succès où il mélange musique country et rythm and blues, musique blanche et musique noire : premier scandale. En haut des charts, il tombe sous la coupe d'un impresario roublard surnommé le Colonel Parker.

Le King est né : sur scène, le déhanchement de la star montante provoque l'enthousiasme des spectatrices et la haine des ligues de vertu. Pour calmer le jeu, Elvis est envoyé durant deux ans en Allemagne pour faire son service militaire. A son retour, Parker exerce une emprise de plus en plus forte sur le rocker en s'octroyant la moitié de ses gains et surtout en l’empêcheant de faire une tournée mondiale.

Le sujet Elvis Presley est du pain béni pour Baz Luhrmann. Les deux artistes se retrouvent dans une même démesure, Le premier dans celle du personnage et l’extravagance de sa panoplie, le second dans des mises en scène spectaculaires et baroques, où la musique est centrale. Le réalisateur signe peut-être du même coup son meilleur film.

Tom Hanks époustouflant

Les premiers pas d’Elvis sont traités sur un rythme effréné avec un montage ébouriffant, coutumier du cinéaste. La succession d’images hétéroclites et passagères évoque la composition d’un scrapbook, où défilent des images iconiques de l’Amérique des années 50. Puis le récit se fait plus fluide, plus profond. Une véritable dramaturgie s’installe et avec elle le drame dans lequel va s’enfoncer le King. L’idée de raconter l’histoire d’Elvis dans le récit du Colonel Parker provoque l’adhésion. L’interprétation de Tom Hanks dans ce rôle négatif est époustouflante, tout comme celle de Austin Butler qui joue Elvis, très physique et sensible.

A l’image de son héros flamboyant et pathétique, Baz Luhrmann construit une mise en scène qui reflète les dimensions du personnage emblématique d'une Amérique décomplexée. Il ne raconte pas l'histoire d'Elvis mais celle d'un homme manipulé, empêché de vivre sa musique comme il l'entendait, en raison d'un exploiteur avide d'argent. Le King n'en perd pas pour autant de sa superbe.

L'affiche d'"Elvis" de Baz Luhrmann (2022). (WARNER BROS; FRANCE)

La fiche

Genre : Biopic

Réalisateur : Baz Luhrmann

Acteurs : Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Luke Bracey

Pays : France / Danemark / Suède / Allemagne

Durée : 2h39

Sortie : 22 juin 2022

Distributeur : Warner Bros. France

Synopsis : La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explore leurs relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalée, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence.