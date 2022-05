Festival de Cannes. Découvrez le palmarès de la section "Un Certain Regard", dont le prix principal est allé au film "Les Pires"

Signé de Lise Akoka et Romane Gueret, "Les Pires" raconte un casting sauvage dans une cité de Boulogne-sur-Mer. Découvrez le reste du palmarès 2022 de la section Un Certain Regard.

Le prix "Un Certain Regard", la principale section parallèle du 75e Festival de Cannes, centrée sur le cinéma d'auteur et de découverte, a été attribué vendredi soir au film français Les Pires de Lise Akoka et Romane Gueret.

L'histoire d'un casting sauvage

Le film choisi par le jury présidé par Valeria Golino raconte un casting sauvage dans une cité de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Entre réalité et fiction, le long-métrage attendu en salles le 12 novembre en France, a nécessité un long travail d'immersion et la rencontre de centaines d'enfants.



Les deux co-réalisatrices, Lise Akoka et Romane Gueret, ont toutes deux travaillé dans le casting ou le coaching d'enfants pour le cinéma, expérience qui a nourri le film. Elles avaient notamment tourné une web série pour Arte, Tu préfères.

Le palmarès complet d'"Un Certain Regard"

Le premier film pakistanais présenté à Cannes, Joyland de Saim Sadiq, repart avec le prix du jury. Ce film a par ailleurs remporté la "Queer Palm".



Le prix de la mise en scène est allé au Roumain Alexandru Belc pour Metronom, qui se déroule en 1972 dans la Roumanie de Ceausescu. Ana, 17 ans, qui rêve d’amour et de liberté, va se retrouver confrontée à la police secrète.



Deux interprètes se partagent le prix de la meilleure performance: la Luxembourgeoise Vicky Krieps pour son rôle de l'impératrice Sissi dans Corsage et Adam Bessa, qui prête ses traits à Ali, jeune Tunisien qui vivote de l'essence de contrebande vendue sur un bout de trottoir, dans Harka.



Le meilleur scénario est allé au film palestinien Mediterranean Fever de Maha Haj, dans lequel un père de famille palestinien dépressif et écrivain en devenir, se lie avec un escroc à la petite semaine.



Rodéo, premier long-métrage de la Française Lola Quivoron, avec la prometteuse Julie Ledru, qui parle d'une bande de motards marginaux, est reparti avec un lot de consolation: le "coup de coeur du jury".