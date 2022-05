Festival de Cannes : dans "Revoir Paris", Virginie Efira en quête de souvenirs pour vaincre le traumatisme de l'attentat

Comment se relever d'une fusillade après avoir vu mourir des dizaines de personnes autour de soi ? Comment reprendre le cours de sa vie lorsqu'on est passé si près de la perdre ? Et comment intégrer ses proches dans sa reconstruction personnelle alors qu'ils n'ont pas vécu le traumatisme ? Voici les questions soulevées par Revoir Paris, le film d'Alice Winocour inspiré des attentats du 13 novembre 2015, qui ont fait 130 morts.



Mia (Virginie Efira) est traductrice de russe. Elle vit avec Vincent (Grégoire Colin), avec qui elle dîne dans un restaurant parisien après une grosse journée de travail. Alors que son compagnon prétexte un rendez-vous professionnel et la laisse seule, elle part boire un verre dans un café. C'est ici, quelques minutes plus tard, qu'elle se retrouvera au beau milieu d'une attaque terroriste qui laissera peu de survivants. Après avoir mis sa vie en pause pendant plusieurs mois à la campagne, elle retrouve Paris, sans souvenir du drame, mais avec la volonté de retracer le fil de la soirée pour réussir à se reconstruire.

Immersion dans le trauma

Dès les premières secondes du film, la mise en scène nous plonge dans une ambiance stressante, de celles qui nous invitent à observer le moindre détail, capter les bruits et silences prêts à faire basculer à tout moment l'intrigue dans le chaos. D'abord immergé dans les pensées troublées, presque prémonitoires de Mia, le public, jamais vraiment serein, vit le choc au plus près, soudain, court, violent. Le personnage joué par Virginie Efira se lance en quête de réponses, avec ce besoin de tout revoir, de tout comprendre pour vaincre son traumatisme. Elle va rencontrer Thomas (Benoît Magimel), grièvement blessé aux jambes, qui préférerait quant à lui tout oublier. Une certitude va les réunir : celle que rien ne sera plus jamais comme avant, ni pour eux ni pour leurs proches qui ne se trouvaient sur les lieux de la fusillade.

La force des dialogues permet de rendre compte de la solitude des victimes. "J'étais dans l'attentat", prononce Mia à plusieurs reprises, en se liant progressivement d'amitié avec les membres d'un groupe de parole. "Nous sommes des fantômes", résume Thomas, qui cherche avant tout à "redevenir vivant". Troublants de crédibilité dans leur long chemin vers le "diamant du trauma" - symbole de la guérison à la fois physique et psychologique -, Virginie Efira et Benoît Magimel incarnent un duo complémentaire et réjouissant dans un film puissant qui ne peut laisser indifférent.

"On ne peut pas se reconstruire seul"

"Mon frère était au Bataclan, il a survécu, j'étais en lien par SMS une partie de la nuit de l'attaque, a raconté Alice Winocour dans un échange devant le public après la projection de son film, longuement applaudi samedi au Théâtre Croisette. Par le biais de mon frère, j'ai eu accès au monde des survivants, je me suis inspirée de tous ces témoignages en essayant de leur être fidèle. L'enjeu est de se reconstruire mais on ne peut pas se reconstruire tout seul", souligne encore la réalisatrice.

Avec Revoir Paris mais aussi Novembre de Cédric Jimenez (qui a réalisé Bac Nord), Cannes s'empare donc doublement des attentats de 2015. Présenté hors compétition, le film avec Jean Dujardin, projeté depuis dimanche, propose une plongée au coeur de l'anti-terrorisme les jours suivant les attentats.

La fiche

Genre : drame

Réalisatrice : Alice Winocour

Acteurs : Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin

Pays : France

Durée : 1h45

Sortie : 7 septembre 2022

Distributeur : Pathé

Synopsis : à Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.