Festival de Cannes 2023 : six réalisatrices en compétition, trois films français et les "vétérans" à l'honneur... Ce qu'il faut retenir de la sélection officielle

Iris Knobloch, nouvelle présidente du festival, et Thierry Frémaux, son délégué général, ont dévoilé ce jeudi 13 avril le nom des 19 films sélectionnés en compétition pour cette 76e édition, présidée par le Suédois Ruben Östlund.

La sélection officielle de la 76e édition du Festival de Cannes a été dévoilée ce jeudi 13 avril en fin de matinée à l'UGC Normandie de Paris en présence d’Iris Knobloch, Présidente du Festival de Cannes et Thierry Frémaux, Délégué général.

Au total, 19 films ont été sélectionnés, qui pourraient être rejoints par un vingtième, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Ce film est pour l'instant prévu hors compétition mais le festival souhaiterait le voir concourir pour la Palme d'or : "la demande a été faite" aux producteurs Paramount et Apple TV, "l'essentiel étant que nous ayons une réponse avant que le festival ne commence", a souligné Thierry Frémaux en ouverture de la conférence de presse.

Selon les termes de Thierry Frémaux, la 76e sélection officielle du festival de Cannes "mêle des jeunes cinéastes et des vétérans". "En matière d'art, il n'y a pas de date de péremption pour les cinéastes ni pour les œuvres", a-t-il ajouté.

Les habitués

Du côté des habitués, les films de Wim Wenders (un très japonais Perfect days), Ken Loach (The Old Oak, son dernier film ?, s'interroge Frémaux), Marco Bellocchio (Rapito), Nanni Moretti (Il Sol Dell'Avvenire), Todd Haynes (May December) ou encore de Hirokazu Kore-eda (Monster ) seront projetés aux festivaliers. Très attendu aussi du public de Cannes, le nouveau film du réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan avec Les Herbes sèches.

On retrouvera également Wes Anderson. Son film Asteroid City sera l'un des événements de la croisette avec un casting de plus de 100 comédiens (Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Tom Hanks...) qui fouleront le tapis rouge. Le cinéaste finlandais Aki Kaurismäki, malgré son intention d'arrêter le cinéma, sera bien de retour avec son nouveau long métrage Fallen Leaves,

Pépites et nouveaux cinéastes

Comme chaque année, la croisette fait aussi la part belle à la jeunesse et à des réalisateurs et réalisatrices que l'on voit rarement. La cinéaste autrichienne Jessica Hausner présentera Club Zero, le Britannique Jonathan Glazer viendra avec The Zone of Interest, et le réalisateur brésilien Karim Aïnouz, il montera les marches aux côtés de Jude Law et Alicia Vikander, Simon Russel Beale et Sam Riley pour le film historique Firebrand

Cette édition dévoilera quelques premières œuvres comme Banel et Adama de la Sénégalaise Ramata-Toulaye Sy et pour la première fois, le réalisateur chinois Wang Bing sera à Cannes avec son documentaire intitulé Jeunesse.

Six femmes en lice pour la Palme d'or

Six réalisatrices seront en lice pour la Palme d'or lors de la 76e édition du Festival de Cannes qui doit se tenir du 16 au 27 mai sur la Croisette, un record dans l'histoire du Festival, selon la liste dévoilée par le délégué général du Festival Thierry Frémaux. Parmi ces femmes, deux Françaises, les réalisatrices Catherine Breillat et Justine Triet.

À noter également la présence de la jeune cinéaste sénégalaise Ramata-Toulaye Sy, qui y présentera son premier film, et de la Tunisienne Kaouther Ben Hania dont le précédent film avait été présenté dans la section "Un certain regard" du festival en 2017. Parmi les autres cinéastes en lice pour la Palme d'or, Jessica Hausner, membre du jury en 2021, et l'Italienne Alice Rohrwacher, une habituée de Cannes malgré sa jeune carrière. Membre du jury de Cannes en 2019, son film Les Merveilles obtenait le grand prix en 2014, et Heureux comme Lazzaro (Lazzaro Felice) le prix du scénario, ex-æquo avec Nader Saeivar et Jafar Panahi.

Dans l'historie du festival, seules deux réalisatrices ont remporté la distinction suprême : la Française Julia Ducournau en 2021 pour Titane et la Néo-Zélandaise Jane Campion en 1993 pour La leçon de piano.

Trois films français en compétition

Pour cette 76e édition trois films français entrent en compétition pour la Palme d'or. La réalisatrice Catherine Breillat présentera L'Eté dernier avec Léa Drucker, Samuel Kircher et Olivier Rabourdin. Dix ans après son dernier film Abus de faiblesse, basé sur son roman autobiographique éponyme, la réalisatrice d'Une vieille maîtresse retrouvera la Croisette avec l'histoire d'une mère de famille dont la vie bascule suite à une liaison avec son beau-fils.

Justine Triet déjà remarquée avec Victoria (2016) et Sibyl (2019) présentera cette année Anatomie d'une chute avec Sandra Hüller, Swann Arlaud et Milo Machado Graner. Son quatrième long-métrage raconte l'histoire de Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, qui vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute : suicide ou homicide ? Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple.

La passion de Dodin Bouffant, le nouveau film du réalisateur franco-vietnamien Tran Anh Hung, réalisateur remarqué de L'Odeur de la papaye verte (1993), Cyclo (1995) et Éternité (2016) sera projeté sur la croisette. Une romance historique portée par Juliette Binoche et Benoît Magimel. A noter que la France est également représentée avec le film qui ouvrira le festival, Jeanne du Barry (hors compétition), réalisé par la Française Maïwenn.

"La liste des films n'est pas encore totalement arrêtée" a précisé en conclusion Thierry Frémaux. Parmi les autres temps forts attendus de cette 76e édition : la présentation du 5e volet d'Indiana Jones, avec un hommage prévu à son acteur Harrison Ford.

La 76e édition du festival de Cannes 2023 se tiendra du 16 au 27 mai.