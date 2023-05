Festival de Cannes 2023 : pourquoi le cinéma de Wes Anderson à l'univers coloré et l'esthétique rétro séduit les jeunes (mais pas seulement)

Le réalisateur américain Wes Anderson présente ce mardi à Cannes son nouveau film "Asteroid City", deux ans après "The French Dispatch". Son style est reconnaissable entre mille : couleurs pastels, ambiance rétro et cadre symétrique. Les jeunes en raffolent et son univers inonde les réseaux sociaux.

Figure du cinéma indépendant, Wes Anderson, né aux Etats-Unis en 1969, sort son premier film Bottle Rocket en 1996 mais c'est en 1998, deux ans plus tard, qu'il se fait connaître du public américain avec Rushmore. Il faudra attendre l'année 2014 pour conquérir le public français avec The Grand Budapest Hotel. Connu pour ses films à l'univers décalé et vintage, le réalisateur s'est imposé dans le monde du cinéma comme l'un des plus inspirants, notamment chez les jeunes (mais pas seulement).

Un style que l'on retient

Décors et costumes très élaborés, plans symétriques, palette de couleurs pastel ou saturées... L'univers doux et apaisant de Wes Anderson, pensé jusqu'aux moindres détails, ne laisse personne indifférent.

The Grand Budapest Hotel, retraçant les aventures de Gustave H, l’homme aux clés d’or d’un célèbre hôtel européen de l’entre-deux-guerres, résume parfaitement le style du cinéaste avec une mise en scène colorée, un comique absurde et une distribution prestigieuse. Le film est encensé par la critique et plébiscité par le public : 1,4 million d'entrées en France.

Au délà de cette patine pastel évoquant un monde rétro et nostalgique, les films d'Anderson ont la particularité d'être accompagnés d'une voix off pour raconter les scènes qui vont suivre et sont souvent chapitrés comme de livres, depuis La famille Tenenbaum, sorti en 2001.

C'est le cas du film The French Dispatch, sorti il y a deux ans, tourné en France à Angoulême, qui réunit des acteurs internationaux comme Frances McDormand, Adrien Brodyn et Timothée Chalamet et des acteurs français comme Léa Seydoux, Lyna Khoudri et Denis Ménochet.

Le réalisateur de 54 ans veille aussi à la musique de ses longs-métrages, il sélectionne minutieusement les titres qui traversent ses oeuvres. Ses personnages qui semblent souvent figés comme des pantins, peu expressifs et fixant la caméra, donnent à ses films un effet unique en son genre.

Une tendance sur les réseaux sociaux

L'univers et les codes de Wes Anderson inspirent de nombreux internautes. Certains instagrameurs et tiktokeurs s'amusent à prendre photos et vidéos reprenant l'esthétique vintage et coloré du réalisateur américain.

Tout commence sur TikTok, début avril, lorsqu'une certaine Ava Williams poste une vidéo filmant son voyage en train sur les airs de Obituary d'Alexandre Desplat, musique composée pour le film The French Dispatch.

Suite à cette vidéo, la "trend" prend beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux avec le hashtag #wesandersontrend qui compte actuellement des millions de vues. Capturées par des smartphones, les vies quotidiennes et ordinaires de chacun deviennent des scènes poétiques dignes des plus beaux films de Wes Anderson.

Mais la vraie origine de cette tendance a commencé en 2017 avec la création d'un compte Instagram @AccidentallyWesAnderson qui répertorie tous les lieux, à travers le monde, qui semblent tout droit sortis de l'oeuvre du réalisateur américain : couleurs pastel, symétrie et style rétro.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AWA (@accidentallywesanderson)

En plus des simples utilisateurs de TikTok ou Instagram, le Centre Pompidou de Paris s’est prêté au jeu, ainsi que le Ministère des Affaires étrangères.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par France Diplomatie 🇫🇷🇪🇺 (@francediplo)

"À chaque nouveau film, Wes Anderson est copié : son style est si particulier et identifiable qu'il en devient un modèle esthétique", confiait Julie Assouly, maître de conférences en civilisation et cinéma américain à Artois, au Point il y a quelques jours.

Une pléiade de stars

Une des particularités du scénariste, mais pas des moindres, c'est qu'il fait souvent appel aux mêmes acteurs, un casting qui le suit depuis de nombreuses années : Adrien Brody, Anjelica Huston, Tilda Swinton, Jason Schartzman, Mathieu Amalric, Edward Norton ou encore Bill Muray.

En 2023, Wes Anderson est de retour avec deux longs-métrages. Le premier, Asteroid City : une comédie teintée de science-fiction présentée le 23 mai au Festival de Cannes, avec des acteurs habitués à jouer pour le réalisateur mais également les stars hollywoodiennes Tom Hanks et Margot Robbie. Le second film est The Wonderful Story of Henry Sugar, une adapation du roman de Roald Dahl. Il sortira prochainement sur Netflix.