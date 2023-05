Festival de Cannes 2023 : la bande-annonce haletante du dernier film de Scorsese enfin dévoilée

C'est l'un des films les plus attendus du 76e Festival de Cannes. La bande-annonce du dernier long-métrage de Martin Scorsese, "Killer of the Flower Moon", a été mise en ligne hier. Et elle promet un film captivant.

Article rédigé par Arthur Ponchelet Rédaction Culture

Au casting, Leonardo DiCaprio retrouve Lily Gladstone, Robert de Niro ou encore Brendan Fraser dans "Killer of the flower Moon", le dernier film de Martin Scorsese. (/AP/SIPA / SIPA)

Leonardo DiCaprio, Robert de Niro, Brendan Fraser... C'est un casting cinq étoiles que s'est offert Martin Scorsese pour son dernier film, Killer of the Flower Moon. Longtemps restée secrète, la bande-annonce du long-métrage a enfin été dévoilée par Apple TV, qui produit le film. Il doit être projeté le samedi 20 mai en séance spéciale au Festival de Cannes. Ce sont les premières images du deuxième plus long film (3h26 !) jamais réalisé par l'illustre réalisateur américain. Ce drame policier, basé sur le livre de David Grann, raconte les meurtres en série des Indiens Osage au cours des années 1910-1930. Cela fait six ans que Martin Scorsese développe le film.