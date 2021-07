Festival de Cannes 2021 : "Tout s'est bien passé" de François Ozon traite avec légèreté le grave sujet du suicide assisté

Après la pédophilie dans l’Église avec Au nom du Père, François Ozon traite de la mort choisie en adaptant le récit autobiographique éponyme d'Emmanuèle Bernheim Tout s'est bien passé (Gallimard). Deux sujets sociétaux sous les feux de l’actualité, le premier abordé avec une extrême gravité, le second de façon plus décontracté, et étayé d'un casting de premier ordre.

Gravité et légèreté

Terrassé par un accident vasculaire cérébral à 85 ans, le père d'Emmanuèle est hospitalisé. Amoureux de la vie, grand collectionneur d’art, et un rien suffisant, il se découvre diminué et dépendant, dans un état qui le prive de sa raison d'être. Ne supportant pas son état, il demande à sa fille de l'aider à mourir. Plus ou moins soutenue par sa sœur, Emmanuèle va répondre à sa requête, alors que le suicide assisté est puni par la loi en France.

Cinéaste prolixe, François Ozon a tâté autant de la comédie (Sitcom, Potiche), du thriller (Swimming Pool) que du drame romanesque (Frantz). Touche à tout, toujours élégant dans ses mises en scène, accompagné de comédiennes fidèles (Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier), l’auteur-réalisateur a développé un style reconnaissable et changeant selon ses sujets. Passant de la légèreté à la gravité avec une aisance étonnante, il allie les deux dans Tout s'est bien passé.

Humanité

C’est le sujet que l’on retiendra principalement de Tout s'est bien passé, et moins ses qualités cinématographiques. François Ozon nous a habitués à de l’inventivité dans ce domaine, mais tous les commentateurs à l’issue de la projection faisaient consensus autour d’un film à la facture classique, un peu pauvre. Demeure le parti pris de l’humour qui traverse le film, ce qui demeure en soi un choix de mise en scène. Un choix un peu trop prononcé peut-être. Car si François Ozon parvient grâce à cette approche à se libérer du pathos auquel se prête le sujet, la dernière phase du film penche un peu trop du côté de la comédie, mâtiné d’un suspense policier pas forcément pertinent.

Sophie Marceau et André Dussolier dans "Tout s'est bien passé" de François Ozon. (CAROLE BETHUEL - MANDARIN PRODUCTION)

Les événements que relate Emmanuèle Bernheim dans son récit sont sans doute ceux retrouvés dans le film, c’est donc leur transposition à l’écran qui pose problème. Il n’en reste pas moins que le sujet est avant tout prétexte à brosser une galerie de portraits d’une grande humanité, avec un André Dussollier impressionnant dans son rôle de paraplégique, mais toujours grinçant et conscient, habité de convictions imperturbables. L’inventivité vient également du personnage de Gérard (formidable Grégory Gadebois), que les deux sœurs appellent "grosse merde", un étrange trublion qui empêche tout le monde de tourner en rond, et dont le mystère des origines et des sentiments pimentent le récit. Charlotte Rampling en épouse rejetée par son mari, enfermée dans une dépression constante, complète un casting qui fonctionne à ravir. Et que dire du bonheur de retrouver la trop rare Hanna Schygulla dans un rôle inattendu ?

La présence de Sophie Marceau découle du désir du metteur en scène de tourner enfin avec une des meilleures actrices du cinéma français, lui qui a tourné avec Deneuve, Huppert, Rampling et a révélé Ludivine Sagnier. A son côté, Géraldine Pailhas reste dans l'ombre, dans la continuité de la présence discrète qui caractérise son registre. Cette belle réunion d'artistes est le principal atout du film, après son courage d'aborder sans détour, un sujet encore tabou. Le propos de François Ozon n’est pas de prendre parti pour ou contre le suicide assisté, mais de poser des questions de façon frontale dans un film distrayant, un peu trop peut-être.

Sophie Marceau dans "Tous s'est bien passé" de François Ozon (2021). (CAROLE BETHUEL./ MANDARIN PRODUCTION / FOZ)

La fiche

Genre : Comédie dramatique

Réalisateur : François Ozon

Acteurs : Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas

Pays : France

Durée : 1h53

Sortie : 22 septembre 2021

Distributeur : Diaphana Distribution



Synopsis : à 85 ans, le père d'Emmanuèle est hospitalisé après un accident vasculaire cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet homme curieux de tout, aimant passionnément la vie, demande à sa fille de l'aider à mourir.